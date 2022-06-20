Закон не позволяет: сын Кабаевой и Путина не сможет получить швейцарское гражданство

Парламент Швейцарии отказался вносить законодательные изменения, которые позволили бы автоматически присваивать гражданство тем, кто родился на территории страны.

Правительство Швейцарии проголосовало против закона об автоматическом предоставлении гражданства тем, кто родился на территории страны. Об этом сообщает местное издание Le News.

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Данное предложение внесла федеральный депутат из Женевы Стефания Прециозо Бату, однако 112 парламентариев проголосовали против инициативы. "За" выступили 75 человек.

По предложению Бату, ребенок, рожденный в Швейцарии от родителей-иностранцев, имел бы право на гражданство по достижении 18 лет. Однако противники идеи считают, что рождение на территории страны не гарантирует интеграции в местное комьюнити.

Аналогичное предложение было также отклонено в декабре прошлого года.

При чем здесь сын Путина и Кабаевой?

1 мая этого года швейцарское издание SonntagsZeitung рассказывало, что в 2015 и 2019 году олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила Путину двух сыновей. По информации журналистов, первый из них появился на свет в клинике Святой Анны в швейцарском городке Лугано кантона Тичино, второй родился в Москве.

В обоих случаях роды сопровождала швейцарский гинеколог с российскими корнями, с которой Путин познакомился еще во времена своей молодости в Санкт-Петербурге. Она эмигрировала в Швейцарию еще тридцать лет назад, но все эти годы поддерживала отношения с президентом РФ.

Как сообщил неназванный источник, роды проходили в Лугано, а не в Москве, так как все хотели сохранить в строжайшей тайне. В Швейцарии Кабаева предположительно жила на частной вилле врача.

Если бы в Швейцарии приняли соответствующий закон, то сын Кабаевой и Путина мог бы автоматически получить гражданство страны по достижении 18 лет.

Напомним, Алина Кабаева попала под персональные ограничения в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.

До этого санкции против приближенной Путина ввела Канада.

Ранее Кабаева попала и в санкционный список Великобритании.

В начале марта СМИ писал, что Кабаева вместе с детьми находится в Швейцарии. Однако тогда речь шла не о двух сыновьях, а о четырех детях. По данным западных журналистов, у олимпийской чемпионки еще есть семилетние девочки-близнецы.