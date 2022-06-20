Закон не дозволяє: син Кабаєвої та Путіна не зможе отримати швейцарське громадянство

Парламент Швейцарії відмовився вносити законодавчі зміни, які б дозволили автоматично привласнювати громадянство тим, хто народився на території країни.

Уряд Швейцарії проголосував проти закону про автоматичне надання громадянства тим, хто народився на території країни. Про це повідомляє місцеве видання Le News.

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Цю пропозицію внесла федеральна депутатка з Женеви Стефанія Преціозо Бату, проте 112 парламентаріїв проголосували проти ініціативи. "За" виступили 75 людей.

За пропозицією Бату, дитина, народжена у Швейцарії від батьків-іноземців, мала б право на громадянство після досягнення 18 років. Проте противники ідеї вважають, що народження на території країни не гарантує інтеграції до місцевого ком'юніті.

Аналогічну пропозицію було також відхилено в грудні минулого року.

До чого тут син Путіна та Кабаєвої?

1 травня цього року швейцарське видання Sonntags Zeitung розповідало, що у 2015 та 2019 році олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва народила Путіну двох синів. За інформацією журналістів, перший із них з'явився на світ у клініці Святої Анни у швейцарському містечку Лугано кантону Тічино, другий народився в Москві.

В обох випадках пологи супроводжувала швейцарська гінекологиня з російським корінням, із якою Путін познайомився ще за часів своєї молодості в Санкт-Петербурзі. Вона емігрувала до Швейцарії ще тридцять років тому, але всі ці роки підтримувала стосунки з президентом РФ.

Як повідомило неназване джерело, пологи проходили в Лугано, а не в Москві, тому що все хотіли зберегти в найсуворішій таємниці. У Швейцарії Кабаєва, ймовірно, жила на приватній віллі лікарки.

Якби у Швейцарії ухвалили відповідний закон, то син Кабаєвої та Путіна міг би автоматично отримати громадянство країни після досягнення 18 років.

Нагадаємо, Аліна Кабаєва потрапила під персональні обмеження в межах шостого пакету санкцій Євросоюзу.

До цього санкції проти наближеної до Путіна запровадила Канада.

Раніше Кабаєва потрапила й до списку санкцій Великобританії.

На початку березня ЗМІ писав, що Кабаєва разом із дітьми перебуває у Швейцарії. Однак тоді йшлося не про двох синів, а про чотирьох дітей. За даними західних журналістів, у олімпійської чемпіонки ще є семирічні дівчинки-близнюки.