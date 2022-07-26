Киркорова привезли в военный госпиталь в Крыму (видео)

Российский певец вечером 26 июля даст концерт в Феодосии, на который хочет позвать раненных в боях с украинцами оккупантов.

Российский исполнитель Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в оккупированной Феодосии, чтобы встретиться с ранеными на фронте оккупантами, сообщают крымские СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За день до этого визита Киркоров анонсировал свои концерты в Крыму, который пройдут 26 и 27 июля.

"Нам сейчас как никогда важно сплотиться, вместе мы — огромная сила, — сказал он. — Я держу путь в Крым, и даже жаль, что всего два концерта — в Ялте и в Феодосии — я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье и в крымских госпиталях, и в санаториях".

Почему крымчане выступили против концертов Киркорова?

Примечательно, что концерты в Крыму поп-исполнителя раскритиковали не только украинцы, но и российские ультрапатриоты. 26 июля актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что подписал петицию об отмене концертов Филиппа Киркорова в Крыму.

"Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде",- заявил актер.

Причиной возмущения некоторых крымчан стал номер Киркорова на песню "Мария Магдалена", во время которого на сцене появляется христианский крест. Инициаторами обращения к оккупационной администрации Крыма и местному "министру культуры" стал "Союз православных граждан Тавриды". Помимо этого ялтинское "казачье общество "Станица Донская" обратилось к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю с просьбой посодействовать отмене концертов.

Однако в феодосийском концертном зале "Звездный" заверили, что концерт никто не отменял.

[ + – ] Православные крымчане считают номер Филиппа Киркорова кощунственным

Напомним, в мае правительство Латвии запретило въезд в страну нескольким российским знаменитостям, открыто поддержавшим российско-украинскую войну. В санкционный список вошел и Филипп Киркоров.

Как сообщалось, в июне 2021 года Филипп Киркоров попал в черный список Министерства культуры Украины из-за его поддержки оккупации Россией Крыма. Силовики также владеют информацией о том, что российский артист нарушал украинское законодательство, въезжая на полуостров в обход официальных КПВВ.

Через несколько дней Филиппа Киркорова удалили из черного списка Минкульта, а в СБУ такое решение объяснили тем, что правоохранителям необходимо "дополнительно обработать данные". 3 августа СМИ сообщили о том, что Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.