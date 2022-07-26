Кіркорова привезли до військового шпиталю в Криму (відео)

Російський співак увечері 26 липня дасть концерт у Феодосії, на який хоче покликати поранених у боях з українцями окупантів.

Російський виконавець Філіп Кіркоров відвідав військовий шпиталь в окупованій Феодосії, щоб зустрітися з пораненими на фронті окупантами, повідомляють кримські ЗМІ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За день до цього візиту Кіркоров анонсував свої концерти в Криму, що відбудуться 26 та 27 липня.

"Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися, разом ми — величезна сила, — сказав він. — Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти — у Ялті та у Феодосії — я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати на всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я і в кримських шпиталях, і в санаторіях".

Чому кримчани виступили проти концертів Кіркорова?

Цікаво, що концерти в Криму поп-виконавця розкритикували не лише українці, а й російські ультрапатріоти. 26 липня актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов повідомив, що підписав петицію про скасування концертів Філіпа Кіркорова в Криму.

"Я поставив свій підпис разом із сотнями людей, які підписалися під цією петицією у храмі Олександра Невського в Ялті. Цілком згоден, що цієї гидоти не повинно бути на російській естраді", — заявив актор.

Причиною обурення деяких кримчан став номер Кіркорова на пісню "Марія Магдалена", під час якого на сцені з'являється християнський хрест. Ініціаторами звернення до окупаційної адміністрації Криму та місцевого "міністра культури" стала "Союз православних громадян Тавриди". Крім цього ялтинське "козацьке товариство "Станиця Донська" звернулося до митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря з проханням посприяти скасуванню концертів.

Проте у феодосійській концертній залі "Звездный" запевнили, що концерт ніхто не скасовував.

[ + – ] Православні кримчани вважають номер Філіпа Кіркорова блюзнірським

Нагадаємо, у травні уряд Латвії заборонив в'їзд у країну кільком російським знаменитостям, які відкрито підтримали російсько-українську війну. До списку санкцій увійшов і Філіп Кіркоров.

Як повідомлялося, у червні 2021 року Філіп Кіркоров потрапив до чорного списку Міністерства культури України через його підтримку окупації Росією Криму. Силовики також мають інформацію про те, що російський артист порушував українське законодавство, в'їжджаючи на півострів в обхід офіційних КПВВ.

За кілька днів Філіпа Кіркорова видалили з чорного списку Мінкульту, а в СБУ таке рішення пояснили тим, що правоохоронцям необхідно "додатково опрацювати дані". 3 серпня ЗМІ повідомили, що Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.