Эстафета великой политики: Джонсон пообещал оставить кресло премьера "незаметно"

Британский премьер уверен, что следующий глава правительства снизит налоги и отменит НДС на топливо. Его оппонент Риши Сунак был против такой либерализации, но быстро изменил мнение.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинет пост, несмотря на призывы остаться и быть лидером консерваторов тори. Об этом пишет шотландская газета Herald Scotland со ссылкой на выступление премьера на бизнес-форуме Содружества в Бирмингеме.

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По словам Джонсона, Великобритания подошла к следующему этапу эстафеты великой политики.

"Уверяю вас, что эстафетную палочку передадут незаметно в руки кого-то другого. Они продолжат ту же программу – снижать налоги, максимально упрощать госрегулирование и отменять НДС на топливо", – подчеркнул он.

Британская газета The Telegraph напомнила, что в этом году Джонсон выступал за снижение налогов, чтобы люди справились с высокими ценами на товары из-за роста стоимости топлива.

[ + – ] Джонсон обвиняет Сунака в вынужденном отъезде с Даунинг-стрит

Бывший министр финансов Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Риши Сунак сказал, что инициатива Джонсона принесет непропорционально большую пользу более состоятельным домохозяйствам.

Джонсон раскритиковал смену взглядов Сунака, который объявил вечером 26 июля, что если он выиграет гонку за кресло премьера, то отменит НДС на счета за электроэнергию на год.

Считается, что Джонсон обвиняет Сунака в его вынужденном отъезде с Даунинг-стрит и поддерживает Лиз Трасс в гонке, пишет The Telegraph.

Напомним, что журналисты писали о возможном назначении Джонсона на должность генерального секретаря НАТО. Он может заручиться поддержкой старших лидеров Консервативной партии.

Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, но пробудет на должности до сентября. За пост премьера Великобритании борются Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Фокус ранее писал, что во время дебатов Сунака и Трасс ведущая Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире.

20 июля Джонсон произнес прощальную речь в парламенте и вспомнил об Украине. Прощальное слово Джонсон произнес из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby.