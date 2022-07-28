Естафета великої політики: Джонсон пообіцяв залишити крісло прем'єра "непомітно"

Британський прем'єр упевнений, що наступний глава уряду знизить податки та скасує ПДВ на пальне. Його опонент Ріші Сунак був проти такої лібералізації, але швидко змінив думку.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишить посаду, незважаючи на заклики залишитися і бути лідером консерваторів торі. Про це пише шотландська газета Herald Scotland із посиланням на виступ прем'єра на бізнес-форумі Співдружності у Бірмінгемі.

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За словами Джонсона, Велика Британія підійшла до наступного етапу естафети великої політики.

"Запевняю вас, що естафетну паличку передадуть непомітно в руки когось іншого. Вони продовжать ту саму програму — знижувати податки, максимально спрощувати держрегулювання та скасовувати ПДВ на паливо", — наголосив він.

Британська газета The Telegraph нагадала, що цього року Джонсон виступав за зниження податків, щоб люди впоралися з високими цінами на товари через зростання вартості палива.

[ + – ] Джонсон звинувачує Сунака у вимушеному від'їзді з Даунінг-стріт

Колишній міністр фінансів Великобританії і кандидат на посаду прем'єр-міністра Ріші Сунак сказав, що ініціатива Джонсона принесе непропорційно більшу користь заможнішим домогосподарствам.

Джонсон розкритикував зміну поглядів Сунака, який оголосив увечері 26 липня, що якщо він виграє гонку за крісло прем'єра, то скасує ПДВ на рахунки за електроенергію на рік.

Вважається, що Джонсон звинувачує Сунака у його вимушеному від'їзді з Даунінг-стріт та підтримує Ліз Трасс у гонці, пише The Telegraph.

Нагадаємо, що журналісти писали про можливе призначення Джонсона на посаду генерального секретаря НАТО. Він може заручитись підтримкою старших лідерів Консервативної партії.

Борис Джонсон подав у відставку 7 липня, але перебуватиме на посаді до вересня. За посаду прем'єра Великобританії борються Ріші Сунак та глава МЗС Ліз Трасс.

Фокус раніше писав, що під час дебатів Сунака і Трас ведуча Кейт МакКанн втратила свідомість у прямому ефірі.

20 липня Джонсон виголосив прощальну промову в парламенті і згадав про Україну. Прощальне слово Джонсон вимовив із фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby.