Все ближе к Украине: в Молдове первый человек заразился обезьяньей оспой

Больной контактировал с переносчиком обезьяньей оспы в Соединенных Штатах. Вернувшись в Кишинев, он почувствовал характерные симптомы – жар, слабость и сыпь.

В Молдове выявили первый случай заболевания обезьяньей оспы. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Алла Немеренко в Facebook.

Больной приехал в США и там контактировал с человеком, у которого выявили новый тип инфекции. Вернувшись в Молдову он обратился за медпомощью в инфекционную больницу имени Томмы Чорбэ в Кишиневе.

Врачи заметили у него характерные для обезьяньей оспы симптомы – жар, слабость и сыпь. В итоге его госпитализировали.

У больного взяли анализы и проверили их в лаборатории Национального агентства общественного здоровья. Тест подтвердил обезьянью оспу, написала министр.

[ + – ] Анализы больного доставили в лабораторию Национального агентства общественного здоровья

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Вспышка обезьяньей оспы – в мире объявили чрезвычайную ситуацию

Отметим, что в Соединенных Штатах объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. Фокус ранее писал, что к 3 августа в США насчитали более 6,6 тыс. зараженных. Эпидемиологи говорят, что почти все случаи – мужчины, у которых были однополые сексуальные связи.

Американские власти распространили по медцентрам 600 тыс. доз вакцины Jynneos и 14 тыс. препаратов TPOXX, чтобы побороть инфекцию.

[ + – ] Обезьяньей оспой можно заразиться при любом физическом контакте с инфицированным Фото: CDC

В правительстве США планируют привить от обезьяней оспы более 1,6 миллиона человек из группы высокого риска.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией международного значения. В основном случаи заражения встречаются в странах Европы и Америке.

Обезьяньей оспой можно заразиться при любом близком физическом контакте с инфицированным.

Первую смерть от обезьяньей оспой обнаружили в Испании, к концу июня в стране подтвердили почти 4,3 тыс. случаев заражения.

Напомним, что 2 июля обезьяньей оспой заразился мужчина из Санкт-Петербурга, который ездил в Европу. В Минздраве Польши 10 июня заявили о первом случае обезьяньей оспы.

Обезьянья оспа рано или поздно будет в Украине, считает главный санврач Игорь Кузин. По его словам, украинские медики точно знают, как делать эпидемиологическое расследование и лечить болезнь.