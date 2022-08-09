Усе ближче до України: у Молдові перша людина заразилася мавпячою віспою

Хворий контактував із переносником мавпячої віспи в Сполучених Штатах. Повернувшись у Кишинев, він відчув характерні симптоми — жар, слабкість і висипання.

У Молдові виявили перший випадок захворювання на мавпячу віспу. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я країни Алла Немеренко у Facebook.

Хворий приїхав у США й там контактував із людиною, у якої виявили новий тип інфекції. Повернувшись у Молдову, він звернувся за медичною допомогою в інфекційну лікарню імені Томми Чорбе в Кишиневі.

Лікарі помітили в нього характерні для мавпячої віспи симптоми: жар, слабкість і висипання. У результаті його госпіталізували.

У хворого взяли аналізи та перевірили їх у лабораторії Національного агентства громадського здоров'я. Тест підтвердив мавпячу віспу, написала міністерка.

[ + – ] Аналізи хворого доправили в лабораторію Національного агентства громадського здоров'я

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування.

Спалах мавпячої віспи — у світі оголосили надзвичайну ситуацію

Зазначимо, що в Сполучених Штатах оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп. Фокус раніше писав, що до 3 серпня в США нарахували понад 6,6 тис. заражених. Епідеміологи кажуть, що майже всі випадки — це чоловіки, які мали одностатеві сексуальні зв'язки.

Американська влада поширила в медичних центрах 600 тис. доз вакцини Jynneos і 14 тис. препаратів TPOXX, щоб подолати інфекцію.

[ + – ] Мавпячою віспою можна заразитися за будь-якого фізичного контакту з інфікованим Фото: CDC

В уряді США планують щепити від мавпячої віспи понад 1,6 мільйона людей із групи високого ризику.

Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня оголосила спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Здебільшого випадки зараження трапляються в країнах Європи й Америці.

Мавпячою віспою можна заразитися за будь-якого близького фізичного контакту з інфікованим.

Першу смерть від мавпячої віспи виявили в Іспанії, до кінця червня в країні підтвердили майже 4,3 тис. випадків зараження.

Нагадаємо, що 2 липня мавпячою віспою заразився чоловік із Санкт-Петербурга, який їздив у Європу. У МОЗ Польщі 10 червня заявили про перший випадок мавпячої віспи.

Мавпяча віспа рано чи пізно буде в Україні, вважає головний санлікар Ігор Кузін. За його словами, українські медики точно знають, як робити епідеміологічне розслідування та лікувати хворобу.