Внук Путина впервые попал на фото во время чемпионата России по картингу

10-летний близкий родственник президента РФ Роман Фаассен сейчас готовится к гонке, которую из-за взрывов перенесли из Крыма в Чечню.

Десятилетний внук президента РФ Владимира Путина Роман Фаассен впервые попал на фото во время этапа чемпионата России по картингу в Татарстане. Сейчас он готовится к следующей гонке, которую из-за недавних взрывов во временно оккупированном Крыму перенесли из Евпатории в Чечню. Снимки опубликовало британское издание Daily Mail.

По данным журналистов, сейчас Фаассен занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу. На снимках можно увидеть, что на спортивной форме ребенка изображены флаги России и Нидерландов, однако на его карте отображаются цвета только российского флага. Перенесенная гонка запланирована на 9 сентября.

[ + – ] Внук Путина Роман Фаассен во время гонки в Татарстане

Внук Путина, представляющий на соревнованиях Москву, в этом сезоне уже пять раз участвовал в гонках в столице Чечни Грозном, Зеленограде, дважды в Рязани, а также в поселке Богатые Сабы под Казанью.

Издание напомнило, что Фаассен является сыном старшей дочери российского лидера, 37-летней Марии Воронцовой от первого брака с нидерландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном. Тот является сыном полковника НАТО и долгое время работал в РФ в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз".

[ + – ] Йоррит Йост Фаассен, бывший муж дочери Путина Марии Воронцовой

Что касается самой дочери Путина, то Воронцова родилась в браке президента РФ и его бывшей жены Людмилы, экс-первой леди России. 37-летняя Мария работает в области детской эндокринологии, является ведущим научным сотрудником профильного Национального медицинского исследовательского центра при Министерстве здравоохранения РФ.

[ + – ] Дочь Путина Мария Воронцова Фото: РИА Новости

Сейчас, по данным СМИ, Воронцова состоит в отношениях с 34-летним московским менеджером Евгением Нагорным.

[ + – ] Евгений Нагорный, партнер дочери Путина Марии Воронцовой

Напомним, недавно Кабинет министров Украины впервые утвердил санкции в отношении дочерей лидера государства-агрессора — Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Последняя является руководителем НИР "Иннопрактика" и недавно заняла должность сопредседателя координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Партнером Тихоновой на данный момент является российский танцовщик Игорь Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин рассматривает возможность поставить свою младшую дочь во главе партии "Единая Россия".