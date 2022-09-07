Онук Путіна вперше потрапив на фото під час чемпіонату Росії з картингу

10-річний близький родич президента РФ Роман Фаассен зараз готується до перегонів, які через вибухи перенесли з Криму в Чечню.

Десятирічний онук президента РФ Володимира Путіна Роман Фаассен уперше потрапив на фото під час етапу чемпіонату Росії з картингу в Татарстані. Зараз він готується до наступних перегонів, які через нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Криму перенесли з Євпаторії в Чечню. Знімки опублікувало британське видання Daily Mail.

За даними журналістів, зараз Фаассен посідає 28-е місце в класі міні на чемпіонаті Росії з картингу. На знімках можна побачити, що на спортивній формі дитини зображені прапори Росії та Нідерландів, проте на його карті є кольори тільки російського прапора. Перенесені перегони заплановані на 9 вересня.

[ + – ] Онук Путіна Роман Фаассен під час перегонів у Татарстані

Онук Путіна, який представляє на змаганнях Москву, цього сезону вже п'ять разів брав участь у перегонах у столиці Чечні Грозному, Зеленограді, двічі в Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню.

Видання нагадало, що Фаассен є сином старшої дочки російського лідера, 37-річної Марії Воронцової, від першого шлюбу з нідерландським бізнесменом Йоррітом Йостом Фаассеном. Той є сином полковника НАТО й тривалий час працював у РФ у компаніях "Газпромбанк-Інвест" і "Будтрансгаз".

[ + – ] Йорріт Йост Фаассен, колишній чоловік дочки Путіна Марії Воронцової

Щодо самої доньки Путіна, то Воронцова народилася в шлюбі президента РФ і його колишньої дружини Людмили, колишньої першої леді Росії. 37-річна Марія працює в галузі дитячої ендокринології, є провідною науковою співробітницею профільного Національного медичного дослідницького центру при Міністерстві охорони здоров'я РФ.

[ + – ] Дочка Путіна Марія Воронцова Фото: РИА Новости

Наразі, за даними ЗМІ, Воронцова в стосунках із 34-річним московським менеджером Євгеном Нагорним.

[ + – ] Євген Нагорний, партнер дочки Путіна Марії Воронцової

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України вперше затвердив санкції щодо дочок лідера держави-агресора — Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Остання є керівницею НДР "Іннопрактика" та нещодавно обійняла посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців і підприємців (РСПП). Партнером Тихонової наразі є російський танцівник Ігор Зеленський.

Раніше повідомляли, що Володимир Путін розглядає можливість поставити свою молодшу дочку на чолі партії "Єдина Росія".