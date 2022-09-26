Хакеры из РФ готовят кибератаки на энергопредприятия Украины и Запада, – ГУР Минобороны

По информации разведчиков, от интенсивных DDoS-атак пострадает критическая инфраструктура Польши и стран Балтии. Командование оккупантов полагает, что кибератаки замедлят наступление ВСУ.

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Росcия готовит ряд кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины и ее западных союзников. Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Первый приоритет у российских хакеров — удары по предприятиям энергетической отрасли. Чтобы осуществить эту цель, Москва хочет использовать опыт кибератак на энергосистемы Украины в 2015 и 2016 годах, заметили украинские военные разведчики.

По данным разведчиков, Кремль увеличит интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.

"Враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электрообеспечения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины", — добавили специалисты.

[ + – ] Россия попытается бить по объектам электрообеспечения на востоке и юге Украины Фото: pexels.com

Командование ВС РФ, по данным разведки, уверено, что такие шаги замедлят наступление Вооруженных сил Украины.

Карты "Мир" под ударом — Россия обвиняла Украину в кибератаках

Украинские киберспециалисты атаковали платежную систему "Мир". Как объясняли росСМИ, целью атаки была перегрузка системы и сбой в обслуживании карт.

Российские карты "Мир" работали в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, но некоторые страны впоследствии отказались работать с єтой системой.

Турецкие банки с 9 сентября прекращали работать с "Миром", а 21 сентября это же сдедали банки Казахстана и Вьетнама. Президента Турции Реджеп Эрдоган 23 сентября призвал министров разработать с Россией альтернативы "Миру". Узбекистан приостановил обслуживать карты "Мир", пояснив решение проведением технических процедур.

Напомним, что ранее хакерам из группы Hackyourmom удалось обнаружить дислокацию базы ВС РФ под Мелитополем благодаря фейковым аккаунтам красивых девушек в соцсетях. Оккупанты хвастались "достидениями" и отправляли фото баз девушкам.

Фокус ранее детально анализировал причины проигрыша России в кибервойне с Украиной. Кибератаки россиян были неэффективными и велись на уровне розыгрышей, утверждают западные эксперты.

В Москве признавали острую незватку специалистов в сфере кибербезопасности — лишь 5 тысяч экспертов работают в этой области, а нужно в 20 раз больше.