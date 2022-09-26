Хакери з РФ готують кібератаки на енергопідприємства України та Заходу, — ГУР Міноборони

За інформацією розвідників, від інтенсивних DDoS-атак постраждає критична інфраструктура Польщі та країн Балтії. Командування окупантів вважає, що кібератаки уповільнять наступ ЗСУ.

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Росія готує низку кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України та її західних союзників. Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

Перший пріоритет у російських хакерів — удари по підприємствах енергетичної галузі. Щоб здійснити цю мету, Москва хоче використати досвід кібератак на енергосистеми України у 2015 та 2016 роках, зауважили українські військові розвідники.

За даними розвідників, Кремль збільшить інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

"Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення, перш за все, у східному та південному регіонах України", — додали фахівці.

[ + – ] Росія спробує бити по об'єктах електрозабезпечення на сході та півдні України Фото: pexels.com

Командування ЗС РФ, за даними розвідки, упевнене, що такі кроки уповільнять наступ Збройних сил України.

Карти "Мир" під ударом — Росія звинувачувала Україну в кібератаках

Українські кіберфахівці атакували платіжну систему "Мир". Як пояснювали росЗМІ, метою атаки було перевантаження системи та збій в обслуговуванні карток.

Російські карти "Мир" працювали в Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії, але деякі країни згодом відмовилися працювати з цією системою.

Турецькі банки з 9 вересня припиняли працювати з "Миром", а 21 вересня це ж зробили банки Казахстану та В'єтнаму. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 23 вересня закликав міністрів розробити з Росією альтернативи "Миру". Узбекистан припинив обслуговувати карти "Мир", пояснивши рішення проведенням технічних процедур.

Нагадаємо, що раніше хакерам із групи Hackyourmom вдалося виявити дислокацію бази ЗС РФ під Мелітополем завдяки фейковим акаунтам гарних дівчат у соцмережах. Окупанти хвалилися "здобутками" та відправляли фото баз дівчатам.

Фокус раніше детально аналізував причини програшу Росії в кібервійні з Україною. Кібератаки росіян були неефективними та велися на рівні розіграшів, стверджують західні експерти.

У Москві визнавали гостру низку фахівців у сфері кібербезпеки — лише 5 тисяч експертів працюють у цій галузі, а потрібно у 20 разів більше.