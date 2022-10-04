Убежал из Испании: дело об экстрадиции Анатолия Шария в Украину закрыли, – СМИ

Украинские власти еще в мае просили испанских коллег выдать Анатолия Шария. Подозреваемый в госизмене блогер, по данным журналистов, может скрываться в Италии.

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Испанский суд закрыл дело об экстрадиции в Украину подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария. Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на судебное решение.

Шарий выехал из королевства, его текущее местоположение не уточняется. Судьи добавили, что от украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании Шария в Италии.

"Суд решил прекратить разбирательство в отношении Шария. Инстанция постановила уведомить о данном решении Интерпол, МИД и Минюст Испании", — говорится в документе.

Экстрадиция Анатолия Шария в Украину — как развивалось дело

Украина в июне просила испанские власти выдать блогера Анатолия Шария. По версии Офиса генпрокурора Украины, запрос на передачу Шария украинская сторона направила 18 мая 2022 года.

Шария задерживали в Испании 4 мая по обвинениям в госизмене и противоправной деятельности против Украины. Правоохранители отпустили его под расписку о невыезде.

Блогер говорил, что представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский думал обменять его и отправить в Россию.

Бывшая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова утверждала, что процесс экстрадиции Шария может затянуться на 1 год. Столь длительная задержка она объясняла действиями его адвокатов.

В Украине 6 сентября окончательно запретили пророссийскую "Партию Шария". Запрет последовал вслед за реакцией СБУ на угрозы нацбезопасности, указом президента и решением СНБО.