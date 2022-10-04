Втік з Іспанії: справу про екстрадицію Анатолія Шарія в Україну закрили, – ЗМІ

Українська влада ще у травні просила іспанських колег видати Анатолія Шарія. Підозрюваний у держзраді блогер, за даними журналістів, може ховатися в Італії.

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Іспанський суд закрив справу про екстрадицію в Україну підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Про це пише російська агенція ТАСС, посилаючись на судове рішення.

Шарій виїхав із королівства, його теперішнє місце розташування не уточнюється. Судді додали, що від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування Шарія в Італії.

"Суд вирішив припинити розгляд щодо Шарія. Інстанція ухвалила повідомити про це рішення Інтерпол, МЗС та Мін'юст Іспанії", — йдеться в документі.

Екстрадиція Анатолія Шарія до України — як розвивалася справа

Україна в червні просила іспанську владу видати блогера Анатолія Шарія. За версією Офісу генпрокурора України, запит на передачу Шарія направила українська сторона 18 травня 2022 року.

Шарія затримували в Іспанії 4 травня за звинуваченнями у держзраді та протиправній діяльності проти України. Правоохоронці відпустили його під розписку про невиїзд.

Блогер говорив, що представник президента України у Конституційному суді Федір Вениславський думав обміняти його та відправити до Росії.

Колишня генпрокурорка України Ірина Венедіктова стверджувала, що процес екстрадиції Шарія може затягтися на 1 рік. Таку тривалу затримку вона пояснювала діями його адвокатів.

В Україні 6 вересня остаточно заборонили проросійську "Партію Шарія". Заборона пішла слідом за реакцією СБУ на загрози нацбезпеці, указом президента та рішенням РНБО.