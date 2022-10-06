"Женщина, жизнь, свобода": депутат Европарламента поддержала протестующих в Иране (видео)

Абир Ас-Сахлани присоединилась к флешмобу, чтобы поддержать иранских женщин, выступающих против средневековых обычаев, которые насаждают духовные власти исламской республики.

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Шведский депутат Европарламента Абир Ас-Сахлани поддержала флешмоб #HairForFreedom, отрезав во время выступления перед парламентариями прядь волос в знак протеста против ущемления прав иранских женщин, сообщает ABC News.

"Пока женщины Ирана не будут свободными, мы будем стоять с вами. Джин, джиян, азади — женщина, жизнь, свобода", — произнесла она, отрезая волосы.

Флешмоб организовали после смерти в Иране 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов жестоко избила за неправильное ношение хиджаба. Гибель девушки возмутила иранцев, в середине сентября в стране начались массовые протесты, которые охватили уже более 80 городов. Полиция их жестоко подавляет, используя огнестрельное оружие. По состоянию на 4 октября погибло не менее 130 человек.

[ + – ] Протесты охватили многие города Ирана Фото: AFP

Многие иранские женщины стали выражать свое несогласие со средневековыми устоями, реанимированными исламскими лидерами страны после прихода к власти в 1979 году. Они демонстративно сжигают хиджабы и отрезают волосы.

Вскоре к акции присоединились знаменитости: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин, Изабель Юппер, Марион Котийяр, Жюльетт Бинош, Софи Марсо.

В Париже 25 сентября акция протеста прошла у иранского посольства, полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы не позволить прорваться в здание.

Иранская полиция отрицает избиение Махсы Амини. Начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими заявил, что она умерла в результате несчастного случаем, а информация об этой трагедии, распространяемая СМИ, — ложь.

В то же время демонстративная жестокость полицейских провоцирует новые протестные акции. На днях стало известно о смерти еще двух девушек. 16-летняя видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове. Тело 17-летней Ники Шакарами передали родственникам со следами сильных избиений: у нее был разбит нос и раздроблен череп. Власти заявили, что Шакарами погибла, упав с высоты.