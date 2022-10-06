"Жінка, життя, свобода": депутатка Європарламенту підтримала протестувальників в Ірані (відео)

Абір Ас-Сахлані приєдналася до флешмобу, щоб підтримати іранських жінок, які виступають проти середньовічних звичаїв, які насаджують духовну владу ісламської республіки.

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Шведська депутатка Європарламенту Абір Ас-Сахлані підтримала флешмоб #HairForFreedom, відрізавши під час виступу перед парламентарями пасмо волосся на знак протесту проти утисків прав іранських жінок, повідомляє ABC News.

"Поки жінки Ірану не будуть вільними, ми стоятимемо з вами. Джин, джіян, азаді — жінка, життя, свобода", — сказала вона, відрізаючи волосся.

Флешмоб організували після смерті в Ірані 22-річної Махси Аміні, яку поліція моралі жорстоко побила за неправильне носіння хіджабу. Загибель дівчини обурила іранців, у середині вересня в країні розпочалися масові протести, які охопили вже понад 80 міст. Поліція їх жорстоко придушує, використовуючи вогнепальну зброю. Станом на 4 жовтня загинуло щонайменше 130 осіб.

[ + – ] Протести охопили багато міст Ірану Фото: AFP

Багато іранських жінок почали висловлювати свою незгоду із середньовічними підвалинами, реанімованими ісламськими лідерами країни після приходу до влади у 1979 році. Вони демонстративно спалюють хіджаби та відрізають волосся.

Незабаром до акції приєдналися знаменитості : Карла Бруні, Шарлотта Генсбур і Джейн Біркін, Ізабель Юппер, Маріон Котійяр, Жюльєт Бінош, Софі Марсо.

У Парижі 25 вересня акція протесту пройшла біля іранського посольства, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб не дозволити прорватися до будівлі.

Іранська поліція заперечує побиття Махси Аміні. Начальник поліції Тегерана Сардар Хусейн Рахімі заявив, що вона померла внаслідок нещасного випадку, а інформація про цю трагедію, що розповсюджується ЗМІ, — брехня.

Водночас, демонстративна жорстокість поліції провокує нові протестні акції. Днями стало відомо про смерть ще двох дівчат. 16-річна відеоблогер Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові. Тіло 17-річної Нікі Шакарамі передали родичам зі слідами сильного побиття: у неї був розбитий ніс та роздроблений череп. Влада заявила, що Шакарамі загинула, впавши з висоти.