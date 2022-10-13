Саммит в Астане: Эрдоган обсудит с Путиным "скорейшее достижение перемирия" в Украине

В турецких СМИ появились слухи о том, что Анкара попытается усадить за стол переговоров с Россией представителей США и ряда европейских стран, чтобы обсудить украинский вопрос.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Астане в рамках регионального шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, турецкий лидер обсудит со своим российским коллегой шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины, зерновой коридор, а также события в Сирии.

"Ожидается, что президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в российско-украинской войне, мирные усилия Турции и зерновой коридор. Развитие событий в Сирии также будет обсуждаться", — говорится в сообщении.

Кроме того президент Турции в Астане встретится с Александром Лукашенко, а также выступит перед главами государств и правительств на полях СВМДА.

Еще до поездки Эрдогана в Казахстан спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на полях регионального саммита в Астане лидеры двух стран могут обсудить потенциальные переговоры России и Запада. Однако на вопрос, передала ли Анкара какие-либо предложения Москве относительно таких переговоров, Песков ответил отрицательно и добавил, что это станет известно во время встречи Эрдогана и Путина.

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Тем временем в турецких СМИ появилась информация о том, что Анкара планирует усадить за стол переговоров с Россией представителей США, Франции, германии и Великобритании. По словам журналистов, этот план якобы был передан в Вашингтон, где некоторые чиновники Белого дома его одобрили.

Однако подтверждения этих сведений от американских источников, даже неофициальных, не было. В связи с этим обозреватели BBC пишут, что если даже такой план и существует, его главное проблема — отсутствие в списке приглашенных сторон самой Украины. А Киев не только отвергает возможность прямых переговоров с Путиным, но и настаивает на принципе "ничего об Украине без Украины".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 октября заявил о том, что современная модель мироустройства нуждается в реформировании. По его словам, нынешняя система взаимоотношений "трещит по швам" и отношение многих мировых лидеров к войне в Украине этому свидетельство.

Вчера, 12 октября, президент США Джо Байден сообщил, что не видит веских причин для встречи с президентом Путиным на саммите G20. Глава Белого дома заявил, что президент РФ совершает в Украине военніе преступления и поэтому не видит смысла встречаться с ним.

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