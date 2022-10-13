Саміт в Астані: Ердоган обговорить із Путіним "швидке досягнення перемир'я" в Україні

У турецьких ЗМІ з'явилися чутки про те, що Анкара спробує посадити за стіл переговорів із Росією представників США та низки європейських країн, щоб обговорити українське питання.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 13 жовтня зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Астані в межах регіонального шостого Саміту Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА). Як повідомляє турецький телеканал TRT Haber, турецький лідер обговорить зі своїм російським колегою кроки щодо врегулювання ситуації навколо України, зерновий коридор, а також події в Сирії.

"Очікується, що президент Ердоган обговорить із Путіним останню ситуацію в російсько-українській війні, мирні зусилля Туреччини та зерновий коридор. Розвиток подій у Сирії також обговорюватиметься", — йдеться в повідомленні.

Крім того, президент Туреччини в Астані зустрінеться з Олександром Лукашенком, а також виступить перед главами держав і урядів на полях НВЗДА.

Ще до поїздки Ердогана в Казахстан речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на полях регіонального саміту в Астані лідери двох країн можуть обговорити потенційні переговори Росії та Заходу. Однак на запитання, чи передала Анкара якісь пропозиції Москві щодо таких переговорів, Пєсков відповів негативно й додав, що це стане відомо під час зустрічі Ердогана та Путіна.

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Водночас у турецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анкара планує посадити за стіл переговорів із Росією представників США, Франції, Німеччини та Великобританії. За словами журналістів, цей план нібито було передали у Вашингтон, де деякі чиновники Білого дому його схвалили.

Однак підтвердження цих відомостей від американських джерел, навіть неофіційних, не було. У зв'язку з цим оглядачі ВВС пишуть, що навіть якщо такий план і існує, його головна проблема — відсутність у списку запрошених сторін самої України. А Київ не лише відкидає можливість прямих переговорів із Путіним, а й наполягає на принципі "нічого про Україну без України".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 жовтня заявив про те, що сучасна модель світоустрою потребує реформування. За його словами, нинішня система взаємовідносин "тріщить по швах", і ставлення багатьох світових лідерів до війни в Україні свідчення цього.

Учора, 12 жовтня, президент США Джо Байден повідомив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом Путіним на саміті G20. Глава Білого дому заявив, що президент РФ вчиняє в Україні воєнні злочини, і тому не бачить сенсу зустрічатися з ним.

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