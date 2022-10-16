Выжившие в авиакатастрофе в Андах полвека назад, рассказали, что не сожалеют о каннибализме

В 1972 году самолет с 40 регбистами и их болельщиками разбился в Андах, выжившие были вынуждены есть тела погибших товарищей.

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Все 16 выживших в авиакатастрофе 1972 года собрались в Уругвае, чтобы отметить 50-летие трагедии и почить память погибших товарищей. Чтобы выжить, пассажиры рейса FAU 571, выполнявшего рейс Монтевидео—Мендоса—Сантьяго, были вынуждены есть тела погибших. История выживших после получила название "Чудо в Андах". Об этом пишет Daily Mail.

Выжившие в авиакатастрофе провели 72 изнурительных дня в ледяных Андах. Сейчас их историю рассказали в книге, фильме и канал Netflix занимается разработкой документального фильма.

Выступая перед собравшимися, один из выживших, Карлос Паес сказал, что их долгом является путешествие по миру и рассказ о 72 днях, которые они провели в горах, вынужденные есть трупы своих друзей.

"Я пролетел шесть миллионов миль рейсами American Airlines. Я обречен рассказывать эту историю вечно, точно так же, как The Beatles всегда вынуждены петь Yesterday", — отметил Карлос, признавшись, что страха перед полетами у него нет.

Роберто Канесса, студент-медик, который и предложил выжившим питаться человеческим мясом, чтобы выжить, вспомнил, что это было невероятно трудное решение, но у спасшихся в авиакатастрофе не было выбора. Запаса пищи кончились уже через несколько дней, в горах все было покрыто снегом, а когда они услышали по радио, что их поиски прекращены, они поняли, что у них нет другого выбора.

[ + – ] Роберто Канесса - один из выживших в Андах, стал известным кардиологом

Они были католиками, а среди погибших были их друзья и родственники, но они заключили договор, из которого следовало, что если они умрут, то остальные обязаны съесть их тела. Канесса, к слову, стал выдающимся детским врачом-кардиологом, спасшим немало жизней.

Густаво Зербино, еще один выживший, стал известным регбистом, под его руководством команда выиграла 12 чемпионатов Уругвая за 14 лет. Ему приписывают первую победу его страны в регби над Чили.

70-летний Рамон Сабелла рассказал, что "в каком-то смысле их друзья стали одними из первых доноров органов в мире"

"Они помогли нам выжить и поддерживали наше существование. Конечно, идея есть человеческую плоть была ужасной и отвратительной. Мы даже не могли положить это в рот, но потом привыкли", — сказал Сабелла, отметив для особо любопытных, что человеческое мясо не имеет никакого вкуса.

Напомним, в авиакатастрофе в Андах в 1972 году разбился самолет Fairchild FH-227D. На борту было пять членов экипажа и 40 пассажиров: члены регбийной команды Old Cristians, их родственники и спонсоры.

[ + – ] Разбитый самолет в Андах Фото: El Mundo

Авария произошла из-за ошибки пилота, он отклонился от курса в густом тумане и врезался в скалу.

Двенадцать пассажиров погибли в результате крушения, еще 17 скончались от травм и удушья в результате схода лавины, сошедшей несколько дней спустя.

Через 10 дней выжившие узнали по бортовой радиостанции, что их поиски прекращены. Они все равно надеялись на спасение, но в итоге Роберто Канесса и Фернандо Паррада отправились за помощью. С ними был Антонио Висинтин, но ему пришлось вернуться, потому что у них закончилась еда.

[ + – ] Журнал с фотографиями о спасении Фото: Скриншот

Через десять дней Роберто и Фернандо наткнулись на бурную горную реку, преградившую их путь, но их заметил пастух Серхио Каталана. Он не слышал ни слова из-за рева воды, но вернулся на следующий день с бумагой и карандашом, которые швырнул выжившим, чтобы они описали ему, что произошло.

Выживших рейса FAU 571 спасли в два приема. Они были невероятно истощены, страдали от цинги, обезвоживания и высотной болезни.

[ + – ] Трейлер фильма "Выжить"

Сейчас все они поддерживают донорство органов, путешествуют с мотивационными выступлениями, а по книге Нандо Паррадо был снят фильм "Живые", (или "Выжить") с Итаном Хоуком в главной роли.