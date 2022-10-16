Уцілілі в авіакатастрофі в Андах пів століття тому розповіли, що не шкодують про канібалізм

1972 року літак із 40 регбістами та їхніми вболівальниками розбився в Андах, які вижили були змушені їсти тіла загиблих товаришів.

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Усі 16 людей, які вижили в авіакатастрофі 1972 року, зібралися в Уругваї, щоб відзначити 50-річчя трагедії і вшанувати пам'ять загиблих товаришів. Щоб вижити, пасажири рейсу FAU 571, який виконував рейс Монтевідео-Мендоса-Сантьяго, були змушені їсти тіла загиблих. Історія тих, хто вижив після, отримала назву "Диво в Андах". Про це пише Daily Mail.

Ті, хто вижив в авіакатастрофі, провели 72 виснажливі дні в крижаних Андах. Зараз їхню історію розповіли у книзі, фільмі та канал Netflix займається розробкою документального фільму.

Виступаючи перед присутніми, один з уцілілих, Карлос Паєс, сказав, що їхнім обов'язком є подорож по світу і розповідь про 72 дні, які вони провели в горах, змушені їсти трупи своїх друзів.

"Я пролетів шість мільйонів миль рейсами American Airlines. Я приречений розповідати цю історію вічно, так само, як The Beatles завжди змушені співати Yesterday", — зазначив Карлос, зізнавшись, що страху перед польотами він не має.

Роберто Канесса, студент-медик, який і запропонував уцілілим харчуватися людським м'ясом, щоб вижити, згадав, що це було неймовірно важке рішення, але ті, хто врятувався в авіакатастрофі, не мали вибору. Запаси їжі скінчилися вже за кілька днів, у горах усе було вкрите снігом, а коли вони почули по радіо, що їхні пошуки припинені, вони зрозуміли, що вони не мають іншого вибору.

[ + – ] Роберто Канесса — один з тих, хто вижив в Андах, став відомим кардіологом

Вони були католиками, а серед загиблих були їхні друзі та родичі, але вони уклали договір, з якого випливало, що якщо вони помруть, то решта зобов'язана з'їсти їхні тіла. Канесса, до речі, став видатним дитячим лікарем-кардіологом, який урятував чимало життів.

Густаво Зербіно — ще один уцілілий — став відомим регбістом, під його керівництвом команда виграла 12 чемпіонатів Уругваю за 14 років. Йому приписують першу перемогу його країни у регбі над Чилі.

70-річний Рамон Сабелла розповів, що "у якомусь сенсі їхні друзі стали одними з перших донорів органів у світі"

"Вони допомогли нам вижити і підтримували наше існування. Звичайно, ідея їсти людське тіло була жахливою і огидною. Ми навіть не могли покласти це в рот, але потім звикли", — сказав Сабелла, зазначивши для особливо цікавих, що людське м'ясо не має жодного смаку.

Нагадаємо, в авіакатастрофі в Андах у 1972 році розбився літак Fairchild FH-227D. На борту було п'ять членів екіпажу та 40 пасажирів: члени регбійної команди Old Cristians, їхні родичі та спонсори.

[ + – ] Розбитий літак в Андах Фото: El Mundo

Аварія сталася через помилку пілота, він відхилився від курсу в густому тумані і врізався в скелю.

Дванадцять пасажирів загинули в результаті краху, ще 17 померли від травм і задухи в результаті сходу лавини, що зійшла через кілька днів.

Через 10 днів уцілілі дізналися по бортовій радіостанції, що їх пошуки припинено. Вони все одно сподівалися на порятунок, але Роберто Канесса і Фернандо Паррада вирушили за допомогою. З ними був Антоніо Вісінтін, але йому довелося повернутись, бо в них закінчилася їжа.

[ + – ] Журнал із фотографіями про порятунок Фото: Скриншот

Через десять днів Роберто і Фернандо натрапили на бурхливу гірську річку, яка перегородила їхній шлях, але їх помітив пастух Серхіо Каталана. Він не чув жодного слова через ревіння води, але повернувся наступного дня з папером і олівцем, які жбурнув тим, хто вижив, щоб вони описали йому, що сталося.

Тих, хто вижив у рейсі FAU 571, рятували в два прийоми. Вони були неймовірно виснажені, страждали від цинги, зневоднення та висотної хвороби.

[ + – ] Трейлери фильму "Вижити"

Зараз усі вони підтримують донорство органів, подорожують із мотиваційними виступами, а за книгою Нандо Паррадо було знято фільм "Живі" (або "Вижити") з Ітаном Хоуком у головній ролі.