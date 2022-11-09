Пригожин призывает к сталинским репрессиям: бизнес и чиновники в РФ напуганы, – Bloomberg

Президент России внимательно слушает призывы основателя "группы Вагнера" и других маргинальных представителей усилить боевые действия в Украине. Владимир Путин превращается в лидера, невосприимчивого к критике, отметили журналисты.

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Российскую элиту пугают публичные призывы основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина к сталинским репрессиям против бизнесменов, не желающим поддерживать войну в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Подъем сторонников жесткой линии в Кремле вызывает опасения, что президент России Владимир Путин прислушается к их призывам усилить конфронтацию за рубежом и массовые репрессии в стране, указывают собеседники.

Игроки, которых ранее считали маргинальными, в том числе Пригожин, превращаются в силы, стоящие за стремлением Путина активизировать военную деятельность.

[ + – ] Пригожин ведет себя как параллельное правительство, говорят на Западе

Некоторые богатые россияне, по сведениям Bloomberg, опасаются за безопасность семей. Открытые нападки Пригожина на высших военачальников, часть из которых уволили, и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, усилили беспокойство бюрократии.

Москва возвращается к временам Иосифа Сталина

"Государство утратило монополию на насилие, появились новые операторы этой услуги. Странно, что Путин поощряет это", — отметила политолог Екатерина Шульман, покинувшая Россию в первые недели войны.

Некоторые инсайдеры опасаются чисток и произвольных арестов, как во времена правления советского диктатора Иосифа Сталина. Один из высокопоставленных чиновников сравнил нынешнюю ситуацию с военной диктатурой, но без переворота. Доминирующей эмоцией во властных кабинетах, по его словам, стал страх.

[ + – ] Основной эмоцией во властных кабинетах Кремля стал страх Фото: Lenta.ru

Тревога властей еще не переросла во внутреннее сопротивление путинским планам — многие поддерживают его экзистенциальную борьбу за будущее России, подчеркивает агентство.

Несколько чиновников, которые в прошлом можно было отнести к либералам, например замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко, стали активными защитниками войны.

"Пригожин ведет себя как параллельное правительство. Возможно, он сможет побороться за власть, если не при Путине, то после него", комментирует Андрей Колесников из Фонда Карнеги за международный мир.

Собеседники Bloomberg описывают Путина как изолированного лидера, окруженного небольшой группой сторонников жесткой линии и невосприимчивого к критическим взглядам.

Напомним, что в американском Институте изучения войны признали зависимость Путина от наемников "группы Вагнера" и главы Чечни Рамзана Кадырова. Силовики, по оценкам аналитиков, каждый день усиливают влияние в Кремле и продвигают личные интересы.

Евгений Пригожин ранее признавал свою связь с вмешательством в выборы президента США. Госдеп обещал решительный ответ и ввод санкций.

По данным американской разведки, с 2014 года РФ потратила на подкуп западных политиков минимум 300 млн долларов.

Пригожин обвинял министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в провалах на войне в Украине. Противостояние основателя "группы Вагнера" с военным руководством РФ увеличивается.