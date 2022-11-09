Пригожин закликає до сталінських репресій: бізнес і чиновники в РФ налякані, – Bloomberg

Президент Росії уважно слухає заклики засновника "групи Вагнера" й інших маргінальних представників посилити бойові дії в Україні. Володимир Путін перетворюється на лідера, несприйнятливого до критики, зазначили журналісти.

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Російську еліту лякають публічні заклики засновника "групи Вагнера" Євгена Пригожина до сталінських репресій проти бізнесменів, які не хочуть підтримувати війну в Україні. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Підйом прихильників жорсткої лінії у Кремлі викликає побоювання, що президент Росії Володимир Путін прислухається до їхніх закликів посилити конфронтацію за кордоном і масові репресії в країні, зазначають співрозмовники.

Гравці, яких раніше вважали маргінальними, зокрема Пригожин, перетворюються на сили, які стоять за прагненням Путіна активізувати військову діяльність.

[ + – ] Пригожин поводиться як паралельний уряд, кажуть на Заході

Деякі багаті росіяни, за даними Bloomberg, побоюються за безпеку сімей. Відкриті нападки Пригожина на вищих воєначальників, частину яких звільнили, і губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, посилили занепокоєння бюрократії.

Москва повертається до часів Йосипа Сталіна

"Держава втратила монополію на насильство, з'явилися нові оператори цієї послуги. Дивно, що Путін заохочує це", — зазначила політологиня Катерина Шульман, яка покинула Росію у перші тижні війни.

Деякі інсайдери побоюються чисток і довільних арештів, як за часів правління радянського диктатора Йосипа Сталіна. Один із високопосадовців порівняв нинішню ситуацію з військовою диктатурою, але без перевороту. Домінантною емоцією у владних кабінетах, за його словами, став страх.

[ + – ] Основною емоцією у владних кабінетах Кремля став страх Фото: Lenta.ru

Тривога влади ще не переросла у внутрішній опір путінським планам — багато хто підтримує його екзистенційну боротьбу за майбутнє Росії, наголошує агентство.

Декілька чиновників, яких у минулому можна було назвати лібералами, наприклад заступника голови адміністрації Кремля Сергія Кирієнка, стали активними захисниками війни.

"Пригожин поводиться як паралельний уряд. Можливо, він зможе поборотися за владу, якщо не при Путіні, то після нього", коментує Андрій Колесніков із Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Співрозмовники Bloomberg описують Путіна як ізольованого лідера, оточеного невеликою групою прихильників жорсткої лінії та несприйнятливого до критичних поглядів.

Нагадаємо, що в американському Інституті вивчення війни визнали залежність Путіна від найманців "групи Вагнера" та голови Чечні Рамзана Кадирова. Силовики, за оцінками аналітиків, щодня посилюють вплив у Кремлі та просувають особисті інтереси.

Євген Пригожин раніше визнавав свій зв'язок із втручанням у вибори президента США. Держдеп обіцяв рішучу відповідь і введення санкцій.

За даними американської розвідки, з 2014 року РФ витратила на підкуп західних політиків щонайменше 300 млн доларів.

Пригожин звинувачував міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у провалах на війні в Україні. Протистояння засновника "групи Вагнера" з військовим керівництвом РФ зростає.