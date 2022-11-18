В Госдуме РФ заявили, что НАТО трижды доказало свою "несостоятельность" из-за Украины

Спикер российского парламента Вячеслав Володин вспомнил, как в марте 2022 года над Черным морем сбили румынский истребитель МиГ-21 и обвинил в этом ВСУ. Минобороны Румынии признало этот вброс ярким примером роспропаганды.

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Украинские власти трижды доказали миру несостоятельность НАТО. Такое мнение выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram.

Как сказал Володин, первый пример — это случай, когда в марте этого года над Черным морем был сбит румынский истребитель. Спикер сказал, что это была украинская ракета.

Российские пропагандисты действительно сообщали, что Украина "по ошибке сбила" самолет МиГ-21 и вертолет IAR 330 румынских ВВС из системы С-300 2 марта.

[ + – ] В Рооссии утверждали, что Украина "по ошибке сбила" самолет МиГ-21

Министерство национальной обороны Румынии впоследствии признало этот вброс ярким примером нарративов роспропаганды.

"После проверок компетентной комиссии по расследованию, не было обнаружено никаких элементов, указывающих на возможное попадание снаряда или ракеты", — заявили румынские военные.

Второй пример "несостоятельности" НАТО, по мнению спикера Госдумы, это взрыв украинского беспилотника в Хорватии в марте этого года.

"Старый БПЛА времен Советского Союза беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территорию Румынии, Венгрии и Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе. Представьте, что было, если (президент Украины Владимир) Зеленский обладал ядерным оружием", — продолжил парламентарий.

[ + – ] Журналисты писали, что в Загребе мог упасть разведывательный БПЛАо беспилотника Ту-141 "Стриж". Фото: pixabay.com

СМИ ранее писали падении в Загребе разведывательного беспилотника Ту-141 "Стриж". Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович говорил, что ни Украина, ни Россия не взяли на себя ответственность за инцидент.

Третьим "доказательством" прокола НАТО Володин считает недавний взрыв ракеты в Польше, жертвами которого стали 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек.

Напомним, что в американской разведке говорят о падении 15 ноября в Польше 1 или 2 ракет, выпущенных украинским ЗРК С-300. Снаряды, по мнению специалистов, отклонились от курса.

Украинские эксперты прибыли на место трагедии в польское село Пшеводов 17 ноября. Они собираются участвовать в независимом расследовании.

Польские чиновники рассказали ранее новые детали трагедии в Пшеводове. У следователей есть видеозапись, с помощью которой можно восстановить хронологию падения ракеты.