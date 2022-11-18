У Держдумі РФ заявили, що НАТО тричі довело свою "неспроможність" через Україну

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін згадав, як у березні 2022 року над Чорним морем збили румунський винищувач МіГ-21 та звинуватив у цьому ЗСУ. Міноборони Румунії визнало це вкидання яскравим прикладом роспропаганди.

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Українська влада тричі довела світові неспроможність НАТО. Таку думку висловив речник Держдуми Росії В'ячеслав Володін у Telegram.

Як сказав Володін, перший приклад — це випадок, коли у березні цього року над Чорним морем збили румунського винищувача. Речник сказав, що це була українська ракета.

Російські пропагандисти дійсно повідомляли, що Україна "помилково збила" літак МіГ-21 та гелікоптер IAR 330 румунських ВПС із системи С-300 2 березня.

[ + – ] У Росії стверджували, що Україна "помилково збила" літак МіГ-21

Міністерство національної оборони Румунії згодом визнало це вкидання яскравим прикладом наративів роспропаганди.

"Після перевірок компетентної комісії з розслідування не виявили жодних елементів, що вказують на можливе влучення снаряда або ракети", — заявили румунські військові.

Другий приклад "неспроможності" НАТО, на думку спікера Держдуми, це вибух українського безпілотника у Хорватії у березні цього року.

"Старий БПЛА часів Радянського Союзу безперешкодно пролетів зі 120-кілограмовою бомбою через територію Румунії, Угорщини та Хорватії — трьох країн НАТО — і вибухнув у Загребі. Уявіть, що було б, якщо (президент України Володимир) Зеленський мав ядерну зброю", — продовжив парламентар.

[ + – ] Журналісти писали, що в Загребі міг впасти розвідувальний БПЛА безпілотника Ту-141 "Стриж" Фото: pixabay.com

ЗМІ раніше писали падіння в Загребі розвідувального безпілотника Ту-141 "Стриж". Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович говорив, що ані Україна, ані Росія не взяли на себе відповідальність за інцидент.

Третім "доказом" проколу НАТО Володін вважає нещодавній вибух ракети в Польщі, жертвами якого стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек.

Нагадаємо, що в американській розвідці говорять про падіння 15 листопада в Польщі 1 або 2 ракет, випущених українським ЗРК С-300. Снаряди, на думку фахівців, відхилилися від курсу.

Українські експерти прибули на місце трагедії до польського села Пшеводов 17 листопада. Вони збираються брати участь у незалежному розслідуванні.

Польські чиновники розповіли раніше нові деталі трагедії у Пшеводові. У слідчих є відеозапис, за допомогою якого можна відновити хронологію падіння ракети.