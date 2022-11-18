Блогеры, журналисты и музыканты: в Минюсте РФ обновили список иностранных агентов

Среди признанных иноагентами теперь такие деятели культуры, как Noize MC, Андрей Зякин, Ирина Шихман и Михаил Светов.

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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов рэпера Ивана Алексеева, больше известного как Noize MC, основателя сетевого сообщества "Диссернет" Андрея Зякина, журналистку Ирину Шихман и политика Михаила Светова. Об этом говорится в документе министерства.

Некоторые из членов списка уже не впервые привлекают внимание российских властей. К примеру, рэпер Noize MC ранее обвинялся в пропаганде экстремизма, негативном отношении к правоохранителям и реабилитации нацизма.

В свою очередь, российская журналистка Ирина Шихман освещала случаи мародерства российских военнослужащих на территории Украины в рамках проекта "А поговорить?". В одном из выпусков программы, приемная семья погибшего солдата жаловалась на невыплату компенсаций от Минобороны РФ.

Ранее список иноагентов также пополнили российский рэпер Oxxxymiron, который не раз высказывался против нынешнего руководства РФ. Музыкант активно выступал за оппозиционного политика Алексея Навального и был арестован на одном из митингов в его поддержку.

На данный момент среди иностранных агентов в России также числятся писатель Дмитрий Глуховский, бурятская журналистка Евгения Балтатарова, социолог Искендер Ясавеев, активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации с просьбой включить ее в список иностранных агентов. Данное решение артистка приняла вскоре после того, как к иноагентам был причислен ее муж Максим Галкин.

Еще Фокус писал, что Минюст России включил историка и блогера Евгения Понасенкова в реестр иноагентов. Публицист раскритиковал Владимира Путина после вторжения РФ в Украину и назвал российских чиновников "русофобами".