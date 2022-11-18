Блогери, журналісти та музиканти: у Мін'юсті РФ оновили список іноземних агентів

Серед визнаних іноагентами тепер такі діячі культури, як Noize MC, Андрій Зякін, Ірина Шихман та Михайло Свєтов.

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Міністерство юстиції Росії включило до реєстру іноземних агентів репера Івана Алексєєва, більше відомого як Noize MC, засновника мережевої спільноти "Діссернет" Андрія Зякіна, журналістку Ірину Шихман та політика Михайла Свєтова. Про це йдеться у документі міністерства.

Деякі з членів списку вже не вперше привертають увагу російської влади. Наприклад, репер Noize MC раніше звинувачувався у пропаганді екстремізму, негативному ставленні до правоохоронців та реабілітації нацизму.

Зі свого боку російська журналістка Ірина Шихман висвітлювала випадки мародерства російських військовослужбовців на території України в межах проєкту "А поговорить?". В одному з випусків програми прийомна сім'я загиблого солдата скаржилася на невиплату компенсацій від Міноборони РФ.

Раніше список іноагентів також поповнили російський репер Oxxxymiron, який неодноразово висловлювався проти нинішнього керівництва РФ. Музикант активно виступав за опозиційного політика Олексія Навального та був заарештований на одному з мітингів на його підтримку.

Наразі серед іноземних агентів у Росії також числяться письменник Дмитро Глуховський, бурятська журналістка Євгенія Балтатарова, соціолог Іскендер Ясавєєв, активістка Ірина Сторожева та політикиня Олена Попова.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова звернулася до Міністерства юстиції Російської Федерації із проханням включити її до списку іноземних агентів. Це рішення артистка ухвалила незабаром після того, як до іноагентів зарахували її чоловіка Максима Галкіна.

Ще Фокус писав, що Мін'юст Росії включив історика та блогера Євгена Понасенкова до реєстру іноагентів. Публіцист розкритикував Володимира Путіна після вторгнення РФ в Україну та назвав російських чиновників "русофобами".