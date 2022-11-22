Проект мирного соглашения по Украине: у Путина ответили на слухи о документе перед G20

По словам спикера Кремля, российскому президенту не поступало никаких предложений перед саммитом G20 относительно мирных соглашений между Украиной и РФ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимиру Путину накануне саммита G20, который прошел на Бали в середине ноября, передали для ознакомления некий проект мирного соглашения с Украиной, сообщает агентство "РИА Новости".

Песков подчеркнул, что никаких подобных предложений российской стороне не поступало.

Речь идет о публикации "Украинской правды" от 22 ноября где говорилось, что перед началом саммита "Большой двадцатки" представители одной из стран передали российской стороне проект "сделки" между Украиной и РФ. Москве якобы предложили покинуть всю оккупированную территорию Украины, но вопрос Крыма предлагалось заморозить на 7 лет, равно как и вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Однако предложение якобы моментально потеряло свою актуальность после того, как РФ ответила на него массированным ракетным ударом по украинским городам во время саммита G20.

Отметим, что в последнее время официальные лица РФ не раз говорили о готовности к диалогу с Киевом, исходя из реалий, которые существуют на сегодняшний день.

В частности представитель российского МИД Мария Захарова 9 ноября заявила, Москва по-прежнему открыта для переговоров, и собственно никогда от них не отказывалась. А замглавы министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 8 ноября заявил, что российская сторона готова к диалогу с Киевом даже без каких-либо предварительных условий.

Однако после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на G20 предложил украинскую формулу мира, заявив о невозможности возобновления Минского формата, Песков сказал, что Киев не хочет переговоров, а "специальная военная операция" продолжается.