Проєкт мирної угоди щодо України: у Путіна відповіли на чутки про документ перед G20

За словами спікера Кремля, російському президенту не надходило жодних пропозицій перед самітом G20 щодо мирних угод між Україною та РФ.

Related video

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Володимиру Путіну напередодні саміту G20, який пройшов на Балі в середині листопада, передали для ознайомлення проєкт мирної угоди з Україною, повідомляє агентство "РИА Новости".

Пєсков наголосив, що жодних таких пропозицій російській стороні не надходило.

Йдеться про публікацію "Української правди" від 22 листопада, де говорилося, що перед початком саміту "Великої двадцятки" представники однієї з країн передали російській стороні проєкт "угоди" між Україною та РФ. Москві нібито запропонували залишити всю окуповану територію України, але питання Криму пропонувалося заморозити на 7 років, як і питання вступу України у НАТО.

Однак пропозиція нібито вмить втратила свою актуальність після того, як РФ відповіла на неї масованим ракетним ударом по українських містах під час саміту G20.

Зазначимо, що останнім часом офіційні особи РФ неодноразово говорили про готовність до діалогу з Києвом, виходячи з реалій, які існують на сьогодні.

Зокрема представниця російського МЗС Марія Захарова 9 листопада заявила, що Москва, як і раніше, відкрита для переговорів, і власне ніколи від них не відмовлялася. А заступник голови міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко 8 листопада заявив, що російська сторона готова до діалогу з Києвом навіть без будь-яких попередніх умов.

Однак після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на G20 запропонував українську формулу миру, заявивши про неможливість відновлення Мінського формату, Пєсков сказав, що Київ не хоче переговорів, а "спеціальна військова операція" продовжується.