Неандертальцы у Ла-Манша: исследователи нашли следы древнего охотника

Археологи обследовали морское дно рифа у побережья Джерси, которое становится доступным лишь на несколько драгоценных часов в сутки, когда сезонные приливы самые длинные и низкие.

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Волны Ла-Манша скрывают археологические доказательства деятельности неандертальцев, датированные тысячелетиями до последнего ледникового периода, в частности, выброшенные наконечники копий, которые могли использовать для охоты на бизонов, северных оленей и мамонтов, сообщает Express.

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Группа археологов из Университета колледжа Лондона во главе с Мэтью Поупом изучала участок морского дна у побережья Джерси, которое ненадолго "высушивается" во время самых низких приливов и отливов. Используя изолированное прибрежное укрепление 18 века в миле от берега как базовый лагерь, они обнаружили более десятка каменных орудий труда неандертальцев из обычно погруженного в воду ландшафта.

Ученые проанализировали сегодняшнее морское дно и составили приблизительное представление о том, как выглядел пролив во время этих засушливых периодов. Например, Джерси – сегодня остров – выглядел бы, как плато на отвесных скалах. В то же время похожие на волны овраги и ущелья, заполненные осадочными породами, покрывали трава и кустарники, обеспечивая как судоходные пути, так и пищу для разных животных. В пещерах на Джерси обнаружили изуродованные останки бизонов, мамонтов и северных оленей, но все еще не понятно, использовали ли эту территорию когда-то как охотничьи угодья.

[ + – ] Следы древнего неандертальца-охотника на побережье Ла-Манша Фото: Getty Images

По словам Поупа, большинство этих скалистых ландшафтов слишком глубоко погружены, чтобы можно было заниматься привычной археологией: "Нам пришлось бы нырять или использовать роботизированные подлодки. Очень трудно найти такие хрупкие доказательства с помощью этих методов". Однако ученым повезло с местом под названием "Violet Bank" ("Пурпурная коса"). Это мелководный гранитный риф на юго-западе Джерси, который открывается во время особо низких приливов и отливов.

Другой член команды, археолог Летти Ингри, добавляла, что находится в башне, полностью окруженной морем, было чрезвычайно экстремально. Однако она сказала: "В этом крохотном мирке есть только ты и остальная твоя команда. Сама башня довольно уютная. Там есть костер, там есть кухня, мы хорошо питались. В ней было электричество от солнечных панелей, поэтому я чувствовала себя вполне самодостаточно. Это были отличные условия для работы".

Исследователи не искали вслепую, а прежде обратились за информацией к местным экспертам, которые уже изучали эту территорию. Команда провела в мае этого года 4 дня, решившись выйти из башни Сеймур и сканируя землю в поисках каменных орудий труда, а также отбирая образцы пород для датировки. В то же время над землей летали дроны, составляя карту обычно затопленной территории.

[ + – ] Находки, сделанные на побережье Ла-Манша Фото: Creative Commons / Didier Descouens

В общей сложности ученым удалось поднять из "Пурпурной косы" около двух десятков находок. По их словам, самый ценный среди них — наконечник копья, известный как "острие Леваллуа". Такие обычно использовали неандертальцы для охоты. Исследователи считают эти находки четкими доказательствами того, что древние охотники когда-то использовали территорию вокруг охоты, а на морском дне спрятано еще больше артефактов. Благодаря безопасным и содержательным археологическим работам, возможным на прибрежных равнинах во время отливов и приливов, ученые собираются исследовать не только весь риф, но и сделать первые шаги на некоторых других рифах в регионе Ла-Манша.

Ранее Фокус писал о том, каким мог бы быть современный мир без Homo Sapiens, но неандертальцы продолжили бы жить. Предполагают, что с расцветом именно этого вида планета Земля сохранила бы мамонтов, ведь желающих поймать животное по виду неандертальцев было бы меньше.