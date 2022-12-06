Последствия эмбарго: у побережья Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров, - СМИ

Танкеры, загружающие сырую нефть из РФ, имеют доступ к западному морскому страхованию, только в том случае, если цена на нефть не превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

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После того как нефтяное эмбарго стран Запада против России вступило в силу, у берегов Турции было зафиксировано скопление танкеров. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно ограничениям, наложенным Европейским союзом, западная морская страховка больше недоступна для суден, транспортирующих российскую нефть по цене, превышающую 60 долларов за баррель.

Цена была снижена для того, чтобы не останавливать потоки российской нефти, урезав при этом доходы Российской Федерации.

Сообщается, что в понедельник 5 декабря примерно 19 суден с сырой нефтью ждали своей очереди на проход черед воды Турции. В источнике считают, что данный инцидент говорит о возможном нарушении глобальных потоков нефти.

В публикации говорится, что большинство упомянутых танкеров перевозили казахстанскую нефть. Это сырье не подлежит санкциям, так как нефть из Казахстана попадает в РФ через трубопровод.

Турция призвала все корабли, курсирующие по ее водах, предоставить документы, подтверждающие что их страховка будет действительна в случае таких происшествий как разлив нефти и столкновения.

В издании отметили, что Анкара разрешает проход танкерам, транспортирующим бензин и дизельное топливо, так как на данный момент ограничения распространяются только на сырую нефть.

Напомним, что эмбарго на поставки нефти из России в страны Европы вступило в силу в понедельник, 5 декабря. Кроме того, была ограничена цена на российскую нефть.

Фокус также писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство новым потолком цены на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. По словам украинского лидера, Российская Федерация может зарабатывать на продаже нефти примерно 100 миллиардов долларов в год.

Еще мы сообщали, что Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу введения потолочных цен на нефть. Он заявил, что подобные меры ударят по уровню жизни простых европейцев.