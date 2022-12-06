Наслідки ембарго: біля узбережжя Туреччини утворився затор з нафтових танкерів, — ЗМІ

Танкери, що завантажують сиру нафту з РФ, мають доступ до західного морського страхування, тільки в тому випадку, якщо ціна на нафту не перевищує встановлену стелю 60 доларів за барель.

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Після того як нафтове ембарго країн Заходу проти Росії набуло чинності, біля берегів Туреччини було зафіксовано скупчення танкерів. Про це повідомляє видання Financial Times.

Згідно з обмеженнями, накладеними Європейським союзом, західна морська страховка більше недоступна для суден, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує 60 доларів за барель.

Ціна була знижена для того, щоб не зупиняти потоки російської нафти, урізавши при цьому прибутки Російської Федерації.

Повідомляється, що в понеділок 5 грудня приблизно 19 суден із сирою нафтою чекали своєї черги на прохід черги води Туреччини. У джерелі вважають, що цей інцидент говорить про можливе порушення глобальних потоків нафти.

У публікації йдеться про те, що більшість згаданих танкерів перевозили казахстанську нафту. Ця сировина не підлягає санкціям, оскільки нафта з Казахстану потрапляє до РФ через трубопровід.

Туреччина закликала всі кораблі, що курсують її водами, надати документи, які підтверджують, що їхня страховка буде дійсна у разі таких подій як розлив нафти та зіткнення.

У виданні зазначили, що Анкара дозволяє прохід танкерам, які транспортують бензин та дизельне паливо, оскільки зараз обмеження поширюються лише на сиру нафту.

Нагадаємо, що ембарго на постачання нафти з Росії до країн Європи набуло чинності у понеділок, 5 грудня. Крім того, було обмежено ціну на російську нафту.

Фокус також писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення новою стелею ціни на нафту з РФ у 60 доларів за барель. За словами українського лідера, Російська Федерація може заробляти на продажі нафти приблизно 100 мільярдів доларів на рік.

Ще ми повідомляли, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився з приводу введення стельових цін на нафту. Він заявив, що такі заходи вдарять по рівню життя простих європейців.