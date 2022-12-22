Все из-за Китая: говорить об окончании пандемии COVID-19 еще рано – Sky News

Эксперты предупреждают, что нынешняя политика Китая может привести к более чем миллиону смертей в следующем году.

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По мнению представителей ВОЗ, Китай стоит на пороге новой волны пандемии COVID-19. Причиной тому стало ослабление правил карантина на фоне массовых протестов, пишет британский новостной портал Sky News.

В публикации говорится, что жесткие карантинные ограничения помогали Китаю сохранять относительно низкий уровень заражения и смертности среди граждан. Однако в ВОЗ назвали такой подход к решению проблемы "неустойчивым", упомянув о его влиянии на экономику и образ жизни китайцев.

В сентябре 2022 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что пандемия COVID-19 близится к завершению. Спустя три месяца Гебрейесус выразил надежду на окончание чрезвычайной ситуации в 2023 году.

По прогнозам экспертов, в следующем году Китай может столкнуться с резким скачком уровня заболеваемости и более чем миллионом человеческих смертей.

Ученые также опасаются, что массовые заражения могут привести к мутации вируса. Специалист по инфекционным заболеваниям и советник ВОЗ Дэвид Хейманн отметил, что делать прогнозы о возникновении новых мутаций коронавируса пока рано, однако мир "должен быть обеспокоен" ситуацией в Китае.

Напомним, что в Китае прошли протесты после ужесточения карантинных ограничений на фоне новой вспышки COVID-19. В китайском городском округе Ланьчжоу протестующие подожгли один из карантинных лагерей.

Взирая на это, власти Китая приняли решение смягчить коронавирусные ограничения. В стране отменили массовое тестирование на COVID-19, а людям с легкими симптомами разрешили проходить карантин у себя дома или в специальных учреждениях по своему усмотрению.

Ранее Фокус писал о том, что в Киеве растет уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. С 5 по 11 декабря было зарегистрировано 9140 новых случаев заражения.

Еще мы сообщали, что британские журналисты предупредили об угрозе "верблюжьего гриппа". Распространение данной болезни связывают с массовыми поездками футбольных болельщиков в Катар на ЧМ-2022.