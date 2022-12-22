Все через Китай: говорити про закінчення пандемії COVID-19 ще зарано – Sky News

Експерти попереджають, що нинішня політика Китаю може призвести до більш ніж мільйона смертей наступного року.

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На думку представників ВООЗ, Китай перебуває на порозі нової хвилі пандемії COVID-19. Причиною цьому стало послаблення правил карантину на тлі масових протестів, пише британський портал новин Sky News.

У публікації йдеться про те, що жорсткі карантинні обмеження допомагали Китаю зберігати відносно низький рівень зараження та смертності серед громадян. Однак у ВООЗ назвали такий підхід до розв'язання проблеми "нестійким", згадавши про його вплив на економіку та спосіб життя китайців.

У вересні 2022 року голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус припустив, що пандемія COVID-19 наближається до завершення. Через три місяці Гебреєсус висловив надію на закінчення надзвичайної ситуації у 2023 році.

За прогнозами експертів, наступного року Китай може зіткнутися з різким стрибком рівня захворюваності та понад мільйоном людських смертей.

Вчені також побоюються, що масові зараження можуть призвести до мутації вірусу. Фахівець з інфекційних захворювань і радник ВООЗ Девід Хейманн зазначив, що робити прогнози про виникнення нових мутацій коронавірусу поки що зарано, проте світ "має бути стурбований" ситуацією в Китаї.

Нагадаємо, що в Китаї відбулися протести після посилення карантинних обмежень на тлі нового спалаху COVID-19. У китайському міському окрузі Ланьчжоу протестувальники підпалили один із карантинних таборів.

Зважаючи на це, влада Китаю вирішила пом'якшити коронавірусні обмеження. У країні скасували масове тестування на COVID-19, а людям з легкими симптомами дозволили проходити карантин у себе вдома або у спеціальних установах на власний розсуд.

Раніше Фокус писав про те, що в Києві зростає рівень захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус. З 5 по 11 грудня було зареєстровано 9140 нових випадків зараження.

Ще ми повідомляли, що британські журналісти попередили про загрозу поширення "верблюжого грипу". Розповсюдження цієї хвороби пов'язують із масовими поїздками футбольних уболівальників до Катару на ЧС-2022.