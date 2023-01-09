Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу в США, его сторонники продолжают протесты

Глава государства почувствовал утром резкие боли в брюшной области. Политика ранили ножом в живот во время президентской кампании в 2018 году, тогда он потерял около 40% крови.

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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали, он лежит в одной из американских больниц. Об этом сообщила 9 января бразильская газета O Globo со ссылкой на информированные источники.

Болсонару, по версии издания, находится в больнице AdventHealth Celebration в городе Орландо (штат Флорида) с диагнозом "боли в брюшной области".

Фото: Globo

Собеседники издания UOL говорят, что он почувствовал проблемы с самочувствием на рассвете, а в 4 часа утра по местному времени его зарегистрировали в больнице на рентген.

Журналисты считают, что проблемы со здоровьем у бывшего главы государства начались из-за ножевого ранения, которое он получил в 2018 году. В ноябре прошлого года политик был на лечении из-за этой проблемы в госпитале вооруженных сил в городе Бразилиа (столица Бразилии).

Протесты в Бразилии

Сторонники Жаира Болсонару 8 января вышли на протесты, в ходе которых захватывали правительственные здания. Демонстранты проникали в Национальный конгресс и Верховный суд, а также президентскую резиденцию — Дворец Планалту, где сейчас живет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Протестующие пытаются оспорить результаты выборов 30 октября 2022 года, по итогам которых Лула да Силва победил Болсонару.

Массовые беспорядки не утихают, по состоянию на 9 января силовики арестовали более 400 участников протестных акций. Лула да Силва прервал поездку по стране и ввел режим чрезвычайного положения.

МИД Украины осудило протесты в Бразилии и действия сторонников Болсонару. Демократические институты должны сохранять неприкосновенность, заявили украинские дипломаты.

Напомним, что в январе Жаира Болсонару госпитализировали с диагнозом кишечная непроходимость. Он получил ранение в живот и повреждение кишечника во время президентской кампании в 2018 году.

Бывший президент перенес несколько операций, потеряв почти 40% крови.

Болсонару обвиняли в разрушении президентской резиденции. СМИ показали фотографии из Дворца Планалту, который политик оставил в неудовлетворительном состоянии.