Екс-президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні у США, його прихильники продовжують протести

Глава держави відчув уранці різкий біль у черевній ділянці. Політика поранили ножем у живіт під час президентської кампанії у 2018 році, тоді він втратив близько 40% крові.

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Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували, він лежить в одній із американських лікарень. Про це повідомила 9 січня бразильська газета O Globo із посиланням на інформовані джерела.

Болсонару, за версією видання, перебуває у лікарні AdventHealth Celebration у місті Орландо (штат Флорида) з діагнозом "болі у черевній ділянці".

Фото: Globo

Співрозмовники видання UOL кажуть, що він відчув проблеми із самопочуттям на світанку, а о 4 годині ранку за місцевим часом його зареєстрували у лікарні на рентген.

Журналісти вважають, що проблеми зі здоров'ям у колишнього глави держави почалися через ножове поранення, яке він отримав у 2018 році. Торік у листопаді політик був на лікуванні через цю проблему в госпіталі збройних сил у місті Бразиліа (столиця Бразилії).

Протести у Бразилії

Прихильники Жаїра Болсонару 8 січня вийшли на протести, під час яких захоплювали урядові будівлі. Демонстранти проникали до Національного конгресу та Верховного суду, а також президентської резиденції — Палацу Планалту, де зараз живе чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Протестувальники намагаються оскаржити результати виборів 30 жовтня 2022, за підсумками яких Лула да Сілва переміг Болсонару.

Масові заворушення не вщухають, станом на 9 січня силовики заарештували понад 400 учасників протестних акцій. Лула да Сілва перервав поїздку країною і ввів режим надзвичайного стану.

МЗС України засудило протести у Бразилії та дії прихильників Болсонару. Демократичні інститути мають зберігати недоторканність, заявили українські дипломати.

Нагадаємо, що у січні Жаїра Болсонару госпіталізували з діагнозом кишкова непрохідність. Він отримав поранення у живіт та пошкодження кишечника під час президентської кампанії у 2018 році.

Колишній президент переніс кілька операцій, втративши майже 40% крові.

Болсонару звинувачували у руйнуванні президентської резиденції. ЗМІ показали фотографії із Палацу Планалту, який політик залишив у незадовільному стані.