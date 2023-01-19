Готовится к президентским выборам: Трамп намерен вернуться в Twitter и Facebook, – NBC

По словам демократов Палаты представителей, вернувшись в социальные сети, Дональд Трамп будет публиковать там "вредоносный предвыборный контент".

Related video

Представители предвыборного штаба бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа официально обратились к компании Facebook касательно разблокирования его аккаунта. Об этом пишет издание NBC News.

"Мы считаем, что запрет на учетную запись президента Трампа в Facebook резко исказил и затормозил публичный дискурс", — написали в штабе Трампа.

В компании Meta отказались давать комментарии по данному поводу, заявив, что окончательное решение по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие недели.

В публикации отметили, что учетные записи Трампа в социальных сетях были заблокированы после того, как его сторонники приняли участие в штурме Капитолия в январе 2021 года. После этого бывший американский лидер создал собственную платформу под названием Truth Social.

На данный момент экс-президент США уже получил доступ своей странице в Twitter, однако еще ничего не публиковал там. Этому поспособствовал тот факт, что новым владельцем компании стал Илон Маск, раскритиковавший прежнее руководство за ограничение доступа Трампа к Twitter.

Что касается Facebook, то в компании обещали пересмотреть свое решение касательно Трампа в январе 2023 года. Один из советников Дональда Трампа отметил, что отстранение экс-президента от Facebook "выглядит политическим".

При этом некоторые демократы Палаты представителей выступают против возвращения бывшего лидера США в социальные сети. К примеру, Адам Шифф вместе с тремя коллегами призвал Meta не допускать Трампа к Facebook.

"Трамп продолжает публиковать на Truth Social вредоносный предвыборный контент, который, вероятно, нарушает политику Facebook, и у нас есть все основания полагать, что он вернет аналогичную конспирологическую риторику в Facebook, если ему представится такая возможность", — написал Шифф.

В издании отмечают, что Трамп может стремиться к возвращению своих учетных записей, так как на Truth Social за ним следят чуть более 4,8 миллиона человек, в то время как в Twitter и Facebook у него было соответственно 88 и 34 миллиона подписчиков.

Напомним, что 15 ноября прошлого года Дональд Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США от Республиканской партии в 2024 году. Бывший американский лидер также создал свой предвыборный штаб.

Еще Фокус писал о реакции Дональда Трампа на публикацию его налоговых деклараций. Предприниматель возмутился подобному шагу и заявил о "тяжелых последствиях для американского общества". Согласно обнародованным документам, во время своего президентского срока Трамп несколько лет не платил налоги.