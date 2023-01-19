Готується до президентських виборів: Трамп має намір повернутися до Twitter та Facebook, – NBC

За словами демократів Палати представників, повернувшись до соціальних мереж, Дональд Трамп публікуватиме там "шкідливий передвиборчий контент".

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Представники передвиборчого штабу колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа офіційно звернулися до компанії Facebook щодо розблокування його облікового запису. Про це пише видання NBC News.

"Ми вважаємо, що заборона на обліковий запис президента Трампа у Facebook різко спотворила і загальмувала публічний дискурс", — написали в штабі Трампа.

У компанії Meta відмовилися давати коментарі з цього приводу, заявивши, що остаточне рішення з цього питання буде оприлюднено найближчими тижнями.

У публікації зазначили, що облікові записи Трампа у соціальних мережах були заблоковані після того, як його прихильники взяли участь у штурмі Капітолія у січні 2021 року. Після цього колишній американський лідер створив свою платформу під назвою Truth Social.

На цей час експрезидент США вже отримав доступ до своєї сторінки в Twitter, проте ще нічого не публікував там. Цьому посприяв той факт, що новим власником компанії став Ілон Маск, який розкритикував колишніх керівників за обмеження доступу Трампа до Twitter.

Що стосується Facebook, то в компанії обіцяли переглянути своє рішення щодо Трампа у січні 2023 року. Один із радників Дональда Трампа зазначив, що усунення експрезидента від Facebook "виглядає політичним".

При цьому деякі демократи Палати представників виступають проти повернення колишнього лідера США до соціальних мереж. Наприклад, Адам Шифф разом із трьома колегами закликав Meta не допускати Трампа до Facebook.

"Трамп продовжує публікувати на Truth Social шкідливий передвиборчий контент, який, ймовірно, порушує політику Facebook, і ми маємо всі підстави вважати, що він поверне аналогічну конспірологічну риторику в Facebook, якщо йому представиться така можливість", — написав Шифф.

У виданні зазначають, що Трамп може прагнути до повернення своїх облікових записів, оскільки на Truth Social за ним стежать понад 4,8 мільйона людей, тоді як у Twitter та Facebook у нього було відповідно 88 та 34 мільйони підписників.

Нагадаємо, що 15 листопада минулого року Дональд Трамп подав заявку на висування у президенти США від Республіканської партії у 2024 році. Колишній американський лідер також заснував свій передвиборчий штаб.

Ще Фокус писав про реакцію Дональда Трампа на публікацію його податкових декларацій. Підприємець обурився подібним кроком і заявив про "важкі наслідки для американського суспільства". Згідно з оприлюдненими документами, під час свого президентського терміну Трамп кілька років не сплачував податків.