Протесты в Тбилиси: грузины начали использовать карикатуры на политиков и намекнули на РФ (фото)

На стенах здания грузинского парламента появились плакаты, на которых представители власти изображены в образе свиней и в галстуках цвета флага РФ.

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В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" расклеили на станах здания парламента плакаты, на которых грузинские политики изображены со свиными лицами и одеты в галстуки в цветах флага Российской Федерации. Об этом сообщает Paper Kartuli.

На упомянутых плакатах можно заметить QR-код, который ведет к видео под названием "Люди Грузии заслуживают большего". В видеоролике данную фразу произносят несколько человек.

Плакаты на стенах грузинского парламента

В конце видео на экране также высвечивается цитата из Нового Завета: "Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не топтали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас".

Грузины изобразили своих политиков в свинном обличии

Напомним, что массовые протесты в Грузии начались 7 марта. Причиной тому послужило принятие парламентом законопроекта об "иноагентах", наследующего российское законодательство.

Согласно новому закону, организации и СМИ, которые более 20% своего дохода получают из-за рубежа, должны числится в обособом реестре. В противном случае им грозят штрафы или тюремное заключение.

Протестующие ежедневно собираются возле здания парламента и требуют отменить закон об "иноагентах", а также освободить людей, задержанных полицией во время митингов 7-8 марта.

Правящая партия Грузии заявила, что отзывает скандальный законопроект, однако депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе указала на то, что такая процедура противоречит правилам парламента, соответственно заявление политиков не соответствует действительности.

Позже в МВД Грузии также сообщили, что протестующие, арестованные за административные правонарушения вышли на свободу, а остальные престали перед судом.