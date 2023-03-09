Протести у Тбілісі: грузини почали використовувати карикатури на політиків і натякнули на РФ (фото)

На стінах будівлі грузинського парламенту з'явилися плакати, на яких представники влади зображені в образі свиней і краватках кольору прапора РФ.

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У Тбілісі протестувальники проти закону про "іноагентів" розклеїли на стінах будівлі парламенту плакати, на яких грузинські політики зображені зі свинячими обличчями й одягнені в краватки у кольорах прапора Російської Федерації. Про це повідомляє Paper Kartuli.

На згаданих плакатах можна помітити QR-код, який веде до відео під назвою "Люди Грузії заслуговують на більше". У відеоролику цю фразу вимовляють кілька людей.

Плакати на стінах грузинського парламенту

Наприкінці відео на екрані також висвічується цитата з Нового Заповіту: "Не кидайте ваших перлів перед свинями, щоб вони не топтали їх ногами своїми і, повернувшись, не розтерзали вас".

Грузини зобразили своїх політиків як свиней

Нагадаємо, що масові протести в Грузії розпочалися 7 березня. Причиною цього стало ухвалення парламентом законопроєкту про "іноагентів", що схоже на російське законодавство.

Згідно з новим законом, організації та ЗМІ, які понад 20% свого доходу одержують з-за кордону, мають значитися в особливому реєстрі. Інакше їм загрожують штрафи чи тюремне ув'язнення.

Протестувальники щодня збираються біля будівлі парламенту й вимагають скасувати закон про "іноагентів", а також звільнити людей, затриманих поліцією під час мітингів 7-8 березня.

Керівна партія Грузії заявила, що відкликає скандальний законопроєкт, проте депутатка опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ані Цітлідзе вказала на те, що така процедура суперечить правилам парламенту, відповідно, заява політиків не відповідає дійсності.

Пізніше в МВС Грузії також повідомили, що протестувальники, заарештовані за адміністративні правопорушення, вийшли на волю, а решта постала перед судом.