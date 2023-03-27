Демонстрируют слабость: Литва отреагировала на размещение ядерного оружия в Беларуси

Глава Министерства иностранных дел предложил отреагировать на ядерную инициативу РФ новыми санкциями, развертыванием войск в Прибалтике и увеличением количества систем ПВО.

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Инициатива Кремля разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие — это демонстрация собственной слабости. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в Твиттере.

По словам политика, готовясь разместить свое ядерное оружие на территории чужой страны, Россия показывает свои слабые стороны. Именно поэтому ответ Европейского союза на такую инициативу должен быть незамедлительным и мощным.

"Наш ответ должен быть сильным, а не слабым. Серьезные санкции, развертывание войск в Прибалтике и увеличение количества систем воздушной и морской обороны на восточном фланге НАТО станут сигналом солидарности и решимости, а не страха и уклончивости", — написал глава МИД Литвы.

Ядерное оружие в Беларуси: что об этом известно

В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что 1 июля в Беларуси закончат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

По словам российского президента, Россия пошла на это из-за заявлений Великобритании о передаче ВСУ боеприпасов с обедненным Ураном. Кроме того, о размещении ядерного оружия на своей территории якобы попросил глава Беларуси Александр Лукашенко.

На это оперативно отреагировал Пентагон.

"Мы видели сообщения о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией. У нас нет никаких причин менять порядок работы наших стратегических ядерных сил и мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — заявили в пресс-службе.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире французского телеканала LCI заявил о том, что Украина будет требовать от Евросоюза усиления антироссийских санкций.

Отреагировал на такую инициативу Кремля и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники".

А глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия предположил, что в Украине возможна дополнительная мобилизация из-за открытия второго фронта с Беларусью.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно, по крайней мере, еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. Это больше тысячи километров", — сказал Арахамия.

Напомним, 27 марта Литва предложила ввести новые санкции против РФ в ответ на заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в РБ. В литовском МИД строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия в Беларуси назвали "отчаянным шагом Путина и Лукашенко". Дипломаты считают, что РБ является дополнительным фактором риска для стран Балтии.

Также мы писали о том, что 26 марта Франция попросила РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси. Во французском МИДе считают, что международные нормы контроля над вооружениями оказались под угрозой дестабилизации после ядерных соглашений РФ с Беларусью, и призвали Россию отказаться от этого шага.