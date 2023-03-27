Демонструють слабкість: Литва відреагувала на розміщення ядерної зброї у Білорусі

Глава Міністерства закордонних справ запропонував відреагувати на ядерну ініціативу РФ новими санкціями, розгортанням військ у Прибалтиці та збільшенням кількості систем ППО.

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Ініціатива Кремля розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю – це демонстрація власної слабкості. Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці у Твіттері.

За словами політика, готуючись розмістити свою ядерну зброю на території чужої країни, Росія показує свої слабкі сторони. Саме тому відповідь Європейського союзу на таку ініціативу має бути негайною та потужною.

"Наша відповідь має бути сильною, а не слабкою. Серйозні санкції, розгортання військ у Прибалтиці та збільшення кількості систем повітряної та морської оборони на східному фланзі НАТО стануть сигналом солідарності та рішучості, а не страху та ухиляння", — написав глава МЗС Литви.

Ядерна зброя у Білорусі: що про це відомо

У суботу, 25 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що 1 липня в Білорусі закінчать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

За словами російського президента, Росія пішла на це через заяви Великобританії про передачу ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном. Крім того, про розміщення ядерної зброї на своїй території начебто попросив глава Білорусі Олександр Лукашенко.

На це оперативно відреагував Пентагон.

"Ми бачили повідомлення про заяви Росії та продовжуватимемо стежити за ситуацією. У нас немає жодних причин змінювати порядок роботи наших стратегічних ядерних сил і ми не бачимо будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", — заявили в прес-службі .

Своєю чергою, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі французького телеканалу LCI заявив про те, що Україна вимагатиме від Євросоюзу посилення антиросійських санкцій.

Відреагував на таку ініціативу Кремля також секретар РНБО України Олексій Данилов. За його словами, "Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники".

А глава фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія припустив, що в Україні можлива додаткова мобілізація через відкриття другого фронту з Білоруссю.

"Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. Це більше тисячі кілометрів", — сказав Арахамія.

Нагадаємо, 27 березня Литва запропонувала запровадити нові санкції проти РФ у відповідь на заяву Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у РБ. У литовському МЗС будівництво сховища для російської тактичної ядерної зброї в Білорусі назвали "відчайдушним кроком Путіна та Лукашенка". Дипломати вважають, що РБ є додатковим фактором ризику для країн Балтії.

Також ми писали про те, що 26 березня Франція попросила РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі. У французькому МЗС вважають, що міжнародні норми контролю за озброєннями опинилися під загрозою дестабілізації після ядерних угод РФ з Білоруссю, і закликали Росію відмовитися від цього кроку.