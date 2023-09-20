Штурм здания правительства и столкновения с полицией: события в Ереване становятся неуправляемыми (видео)

В центре столицы Армении с 19 сентября продолжаются стихийные акции протеста, во время которых уже пострадали 34 человека.

Related video

Из-за начала военной операции Азербайджана на территории сепартистского региона Нагорный Карабах 19 сентября в центре Еревана начались антиправительственные протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Об этом сообщает армянское информагентство NEWS AM. Протестующие требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна и правительства.

Некоторые из демонстрантов начали бросать в полицейских камни, пластиковые бутылки и яйца. Те в ответ уже применили специальные средства. В результате столкновений, по предварительным данным Министерства здравоохранения Армении, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских и 18 гражданских.

Полиция начала задержания.

Азербайджан и Армения — в чем суть конфликта

Причиной вооруженного противостояния между двумя странами является спорная территория — Нагорный Карабах. В свое время Армения и Азербайджан находились в составе Советского Союза, причем Карабах считался автономией и контролировался Азербайджаном. Однако в 1980-х годах парламент Армении заявил о вхождении Карабаха в состав Армянской ССР, с чем, конечно, не согласился Баку.

Новая война в Карабахе вспыхнула в 1991-1993 годах, но завершилась подписанием мирного соглашения, согласно которому территории Закавказья стали непризнанной республикой. Поэтому де-факто этот регион продолжал контролироваться Арменией, а де-юре входил в состав Азербайджана. С тех пор вооруженные столкновения время от времени вспыхивали, но быстро угасали.

В апреле 2016 года в Нагорном Карабахе произошли масштабные вооруженные столкновения, которые стали известны как "Четырехдневная война".

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война, когда Азербайджан решил силой вернуть утраченные территории и начал наступление. За полтора месяца азербайджанские силы смогли прорвать армянскую оборону и вернуть две трети территорий, утраченных после Первой карабахской войны. В регион были введены российские "миротворцы".

Последний раз вооруженное противостояние обострилось в 2022 году, когда Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в масштабных диверсиях на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В то же время в Министерстве обороны Армении сообщили об интенсивном артиллерийском обстреле с азербайджанской стороны. Тем временем российские "миротворцы", которые якобы должны были защищать Армению в рамках ОДКБ, сбежали из Карабаха.

Поэтому 19 сентября этого года Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. Среди целей "операции" — "восстановление конституционного строя", "прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан. Однако в Минобороны Армении утверждают, что "в Нагорном Карабахе нет армии ВС Армении".

Историческая справка

По версии Армении, Карабах — это территория, где проживают в основном этнические армяне. По версии Баку, эти территории юридически принадлежат им. Если опираться на исторические факты, то название Карабаха происходит от азербайджанских слов "гара" — черный и "бах" — сад. Название части района, а именно Нагорный Карабах, появилось в начале 1800-х. В Азербайджане не разделяют Карабах на горный и равнинный, для страны весь район — целостный Карабах.

Напомним, Фокус сообщал, что антитеррористические мероприятия Азербайджана продолжались сутки и завершились договоренностями относительно сложения оружия со стороны Нагорного Карабаха.

В то же время в Армении создан комитет, который должен отстранить от должности премьер-министра Николу Пашиняна.

Напомним, в сеть попали инструкции, которые распространил Кремль среди российских пропагандистов. Инструкции содержали нарративы, которыми Россия должна была объяснять события в Нагорном Карабахе. Среди основных — обвинение Армении и стран Запада в событиях в Азербайджане.