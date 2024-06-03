Мальдивы запрещают израильтянам въезд в страну: в чем причина

В этой преимущественно мусульманской стране общественное негодование из-за операции Израиля в Газе достигло той стадии, когда обладателям израильских паспортов запретят въезд.

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В канцелярии президента Мальдив Мохамеда Муиззу сообщили, что кабинет министров решил изменить законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд в страну, и создать подкомитет для наблюдения за этим процессом. В этой преимущественно мусульманской стране, официальное название которой Мальдивская республика, большинство из 402 тысяч населения возмущены операцией Израиля в Газе. Об этом пишет Daily Mail.

В заявлении говорится, что президент Мохамед Муизу назначит специального посланника для оценки потребностей палестинцев и начала кампании по сбору средств.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн заявил в ответ, что министерство иностранных дел рекомендует израильтянам избегать любых поездок на Мальдивы, в том числе лицам с заграничными паспортами.

Он также рекомендовал тем, кто сейчас находится там, подумать об отъезде.

В прошлом году Мальдивы посетили около 11 000 израильтян, что составляет 0,6% от общего числа прибывших туристов.

Большие антиизраильские плакаты начали появляться на пляжах этой южноазиатской страны. А по сообщениям местных СМИ, правительство рассматривало возможность введения принудительного запрета для израильтян еще в ноябре 2023 года.

Антиизраильские плакаты на пляжах Мальдив

Депутат от Мальдив Мохамед Нашид Абдулла, который первым предложил законопроект, заявил, что внес его в ответ на "неизбирательную израильскую агрессию против сектора Газа".

Протесты сформировались по всему острову через несколько дней и недель после теракта 7 октября, в основном в ответ на военную кампанию Израиля против сектора Газа.

Мальдивцы устроили массовые акции протеста в Мале, столице страны, всего через несколько недель после того, как Израиль начал операцию по возвращению заложников после жестокого нападения ХАМАСа.

Протесты на Мальдивах Фото: MNBC

Напомним, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли 1190 человек, в основном мирные жители.

Боевики также похитили около 250 человек, израильтян и иностранцев, 120 из которых до сих пор находятся в плену в Газе, в том числе 37, которые, по словам военных, мертвы. В то же время министерство здравоохранения территории, контролируемой ХАМАС, сообщает, что во время операции Израиля в Газе погибло уже более 36 тысяч человек. Проверить эту информацию невозможно.

После начала операции и исследования туннелей ХАМАС, которыми пронизана вся Газа, были обнаружены тела нескольких заложников-израильтян, в том числе и немки Шани Лук, видео с которой облетело весь мир.