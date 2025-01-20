Дональд Трамп пригласил на инаугурацию "российских оппозиционеров" (фото)

Инаугурацию впервые с 1985 года проведут в Ротонде Капитолия. На церемонии ожидают около 2600 гостей.

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В понедельник, 20 января, Дональд Трамп примет присягу 47-го президента США. Избранный президент Дональд Трамп не приглашал официальных лиц из Украины и России на инаугурацию. Однако среди гостей есть российские оппозиционные политики Михаил Ходорковский и Андрей Илларионов. О своем приглашении они сообщили в соцсетях.

"Пригласили на инаугурацию. Решил съездить. И поинтересоваться, и знакомиться надо заново", — написал экс-глава бывшей российской нефтяной компании "Юкос" Михаил Ходорковский.

Он обратил внимание на то, как демократично обеспечивается безопасность. По его словам, перекрыто полгорода, много патрулей, сотни тысяч людей, но "особых досмотров нет".

Фото: Скриншот

Накануне экс-советник президента России Андрей Илларионов в Facebook показал приглашение на инаугурацию Трампа.

Фото: Скриншот

Инаугурация Трампа

Инаугурацию президента США впервые с 1985 года проведут в Ротонде Капитолия из-за плохих погодных условий. На церемонии ожидают около 2600 гостей. Задействовано более 25 тысяч правоохранителей и военных.

Дональд Трамп пригласил на инаугурацию премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Аргентины Хавьера Милея, лидера Китая Си Цзиньпина, премьера Венгрии Виктора Орбана. Хотя последние двое в Вашингтон не приехали. Пекин отправил в столицу США вице-президента Хань Чжэна.

Фокус ведет онлайн-репортаж церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Напомним, почетными гостями инаугурации президент США станут Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.