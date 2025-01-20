Дональд Трамп запросив на інавгурацію "російських опозиціонерів" (фото)

Інавгурацію вперше з 1985 року проведуть в Ротонді Капітолію. На церемонії очікують близько 2600 гостей.

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У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп складе присягу 47-го президента США. Обраний президент Дональд Трамп не запрошував офіційних осіб з України та Росії на інавгурацію. Однак серед гостей є російські опозиційні політики Михайло Ходорковський та Андрій Ілларіонов. Про своє запрошення вони повідомили у соцмережах.

"Запросили на інавгурацію. Вирішив з'їздити. І поцікавитися, і знайомитися треба заново", — написав ексголова колишньої російської нафтової компанії "Юкос" Михайло Ходорковський.

Він звернув увагу на те, як демократично забезпечується безпека. За його словами, перекрито пів міста, багато патрулів, сотні тисяч людей, але "особливих оглядів немає".

Фото: Скриншот

Напередодні ексрадник президента Росії Андрій Ілларіонов в Facebook показав запрошення на інавгурацію Трампа.

Фото: Скриншот

Інавгурація Трампа

Інавгурацію президента США вперше з 1985 року проведуть в Ротонді Капітолію через погані погодні умови. На церемонії очікують близько 2600 гостей. Задіяно понад 25 тисяч правоохоронців та військових.

Дональд Трамп запросив на інавгурацію прем’єр-міністрку Італії Джорджію Мелоні, президента Аргентини Хав’єра Мілея, лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Хоча останні двоє до Вашингтона не приїхали. Пекін відправив до столиці США віцепрезидента Хань Чжена.

Фокус веде онлайн-репортаж церемонії інавгурації Дональда Трампа.

Нагадаємо, почесними гостями інавгурації президент США стануть Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг.