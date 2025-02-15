"Сделаем Германию великой снова": в соцсети Х появился "верифицированный" аккаунт Гитлера
В бывшем Twitter неожиданно появился "официальный аккаунт" главы Третьего Рейха. На странице пообещали вернуть величие Германии.
В субботу вечером, 15 февраля, в социальной сети Х появился верифицированный аккаунт рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Об этом сообщает BRICSinfo.
"Официально подтвержденная" страница имела "галочку" серого цвета, которая предназначена исключительно для правительственных учетных записей, коммерческих компаний, крупных СМИ и общественных деятелей. Причем администрация соцсети должна сначала связаться для подтверждения лица или предприятия, которые предоставили заявку на ее получение.
В шапке профиля Адольфа Гитлера утверждалось, что фюрер "вернулся, чтобы сделать Германию великой снова", что является аллюзией на предвыборную программу Дональда Трампа.
В качестве официального представителя был указан владелец соцсети, глава Департамента правительственной эффективности при администрации президента США Илон Маск.Важно
Впрочем, выяснилось, что учетная запись Гитлера на самом деле является взломанным аккаунтом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Сейчас соцсеть уже заблокировала страницу.
Напомним, американский рэпер и создатель бренда одежды Yeezy Канье Уэст выложил в соцсеть проект новой футболки со свастикой. Это творение он назвал "своим самым большим произведением искусства на сегодняшний день".
В декабре 2022 года Канье Уэст уже признавался в любви к Гитлеру и говорил, что тот изобрел "шоссе" и "микрофон". После он рассказал, что был пьян, когда это говорил.