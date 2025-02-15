"Сделаем Германию великой снова": в соцсети Х появился "верифицированный" аккаунт Гитлера

В бывшем Twitter неожиданно появился "официальный аккаунт" главы Третьего Рейха. На странице пообещали вернуть величие Германии.

Related video

В субботу вечером, 15 февраля, в социальной сети Х появился верифицированный аккаунт рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Об этом сообщает BRICSinfo.

"Официально подтвержденная" страница имела "галочку" серого цвета, которая предназначена исключительно для правительственных учетных записей, коммерческих компаний, крупных СМИ и общественных деятелей. Причем администрация соцсети должна сначала связаться для подтверждения лица или предприятия, которые предоставили заявку на ее получение.

Фото: Скриншот

В шапке профиля Адольфа Гитлера утверждалось, что фюрер "вернулся, чтобы сделать Германию великой снова", что является аллюзией на предвыборную программу Дональда Трампа.

В качестве официального представителя был указан владелец соцсети, глава Департамента правительственной эффективности при администрации президента США Илон Маск.

Важно

"Грязные трюки": Маск прокомментировал свой "нацистский" жест после инаугурации Трампа

Впрочем, выяснилось, что учетная запись Гитлера на самом деле является взломанным аккаунтом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Сейчас соцсеть уже заблокировала страницу.

Напомним, американский рэпер и создатель бренда одежды Yeezy Канье Уэст выложил в соцсеть проект новой футболки со свастикой. Это творение он назвал "своим самым большим произведением искусства на сегодняшний день".

В декабре 2022 года Канье Уэст уже признавался в любви к Гитлеру и говорил, что тот изобрел "шоссе" и "микрофон". После он рассказал, что был пьян, когда это говорил.