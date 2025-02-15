"Зробимо Німеччину великою знову": у соцмережі Х з'явився "верифікований" акаунт Гітлера

У колишньому Twitter зненацька з'явився "офіційний акаунт" очільника Третього Рейху. На сторінці пообіцяли повернути велич Німеччині.

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У суботу ввечері, 15 лютого, у соціальній мережі Х з’явився верифікований акаунт рейхсканцлера Адольфа Гітлера. Про це повідомляє BRICSinfo.

"Офіційно підтверджена" сторінка мала "галку" сірого кольору, яка призначена виключно для урядових облікових записів, комерційних компаній, великих ЗМІ та громадських діячів. Причому адміністрація соцмережі має спочатку зв'язатися для підтвердження особи чи підприємства, які надали заявку на її отримання.

Фото: Скріншот

У шапці профілю Адольфа Гітлера стверджувалося, що фюрер "повернувся, аби зробити Німеччину великою знову", що є алюзією на передвиборчу програму Дональда Трампа.

У якості офіційного амбасадора був вказаний власник соцмережі, глава Департаменту урядової ефективності при адміністрації президента США Ілон Маск.

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Утім, з'ясувалось, що обліковий запис Гітлера насправді є зламаним акаунтом президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Наразі соцмережа вже заблокувала сторінку.

Нагадаємо, американський репер і творець бренду одягу Yeezy Каньє Вест виклав у соцмережу проєкт нової футболки зі свастикою. Це творіння він назвав "своїм найбільшим витвором мистецтва на сьогоднішній день".

У грудні 2022 року Каньє Вест уже зізнавався у коханні до Гітлера і говорив, що той винайшов "шосе" і "мікрофон". Після він розповів, що був п'яний, коли це говорив.