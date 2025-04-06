Слежка за атомным флотом: у берегов Великобритании обнаружены шпионские российские датчики

В Северном море были обнаружены спрятанные датчики, которые, как предполагается, установлены Россией для шпионажа за британскими атомными подводными лодками.

Related video

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что военные Королевского флота обнаружили устройства после того, как несколько из них было выброшено на берег.

Таким образом, пишет издание, Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, оснащенных ядерными ракетами. По крайней мере одна из подводных лодок находится на боевом дежурстве в рамках сил постоянного сдерживания на море.

Неназванный высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что сейчас наблюдается активная российская деятельность.

"Нет сомнений, что в Атлантике идет война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны, и теперь она снова усиливается. Мы наблюдаем невероятную активность России", — отметил он, намекая на российский разведывательный корабль "Янтарь", появившийся вблизи британских берегов и который пришлось отгонять от экономической зоны Соединенного Королевства в Ла-Манше с помощью военных.

При этом, как сообщается, у РФ есть флот специализированных подводных лодок, которые лучше оснащены, чем Великобритания и ее союзники по НАТО, как с точки зрения ведения боевых действий, так и шпионажа. Издание отмечает, что во время войны с Украиной Россия усиливала саботаж подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, которые имеют ключевое значение для Запада. За 15 месяцев в Балтийском море якорями судов было повреждено не менее 11 различных кабелей.

Напомним, в конце декабря 2024 года стало известно о повреждении трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один — компании CITIC Telecom.

В повреждении кабеля подозревают нефтяной танкер Eagle S, который ранее был оснащен шпионским оборудованием для прослушивания и записи.