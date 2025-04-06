Стеження за атомним флотом: біля берегів Великої Британії виявлено шпигунські російські датчики

У Північному морі було виявлено заховані датчики, які, як припускають, встановлені Росією для шпигунства за британськими атомними підводними човнами.

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Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що військові Королівського флоту виявили пристрої після того, як кілька з них було викинуто на берег.

Таким чином, пише видання, Москва намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни Vanguard, оснащені ядерними ракетами. Принаймні один із підводних човнів перебуває на бойовому чергуванні в рамках сил постійного стримування на морі.

Неназваний високопоставлений британський військовий чиновник заявив, що зараз спостерігається активна російська діяльність.

"Немає сумнівів, що в Атлантиці йде війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває з моменту закінчення холодної війни, і тепер вона знову посилюється. Ми спостерігаємо неймовірну активність Росії", — зазначив він, натякаючи на російський розвідувальний корабель "Янтар", який з'явився поблизу британських берегів і який довелося відганяти від економічної зони Сполученого Королівства в Ла-Манші за допомогою військових.

При цьому, як повідомляється, у РФ є флот спеціалізованих підводних човнів, які краще оснащені, ніж Велика Британія та її союзники по НАТО, як з точки зору ведення бойових дій, так і шпигунства. Видання зазначає, що під час війни з Україною Росія посилювала саботаж підводних інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів і військових кабелів, які мають ключове значення для Заходу. За 15 місяців у Балтійському морі якорями суден було пошкоджено щонайменше 11 різних кабелів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року стало відомо про пошкодження трьох кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один — компанії CITIC Telecom.

У пошкодженні кабелю підозрюють нафтовий танкер Eagle S, який раніше був оснащений шпигунським обладнанням для прослуховування і запису.