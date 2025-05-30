Лояльность Трампу: в США кандидаты на госслужбу будут писать эссе о своих "любимых" указах

В Соединенных Штатах Америки будут использовать указы президента Дональд Трампа во время отбора кандидатов на государственную службу. Люди напишут эссе, в которых должны рассказать о "лучших указах", подписанных новым главой Белого дома, рассказали журналисты.

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О проверке на лояльность с помощью указов Трампа написало агентство Bloomberg.

Журналисты агентства изучили служебную записку отдела Управления персоналом. В документе описан алгоритм отбора кандидатов на должности в федеральных органах власти. Речь идет о правилах, согласно которым берут на работу медицинскую сестру, пожарного и чиновника в министерство. Выяснилось, что люди должны написать эссе с ответом на четыре вопроса. Один из новых вопросов, внесенных новой властью, — описание лучших указов Дональда Трампа. Агентство написало, что таким образом планируют брать на работу только лояльных к президенту людей. Отмечается, что ранее такого типа вопросы задавали только претендентам на политические должности, а не, условно, медсестрам.

"Вопрос о том, как претендент на работу будет продвигать исполнительные указы или политические инициативы президента, похож на вопрос, который задают кандидатам на руководящие политические должности как тест на лояльность", — говорится в статье.

В вопросе, который вызвал замечания журналистов, у людей просят озвучить "один или два соответствующих исполнительных указа или политические инициативы", которые являются для них наиболее важными. Такие требования не понравились главе внепартийной группы по улучшению федеральной рабочей силы, демократу и адвокату Максу Стиера (Max Stier), рассказало Bloomberg. По мнению адвоката, таким образом отбирают лояльных к Трампу людей и это является давлением.

"Мы наблюдаем огромные усилия, направленные на запугивание рабочей силы и, откровенно говоря, обеспечение лояльности к действующему президенту превыше всего", — привело агентство слова Стиера.

Bloomberg Агентство предоставило ссылку на документ об эссе с проверкой на лояльность. В документе указано, что Трамп просил сделать наем работников более эффективным для того, чтобы они "служили нации", помогали "достигать американского величия" и чтобы привлечь таланты, необходимые для эффективного обслуживания граждан".

Указы Трампа — документ о найме на работу в федеральное правительство США Фото: Скриншот

Указы Трампа — детали

Отметим, начиная с 20 января, со дня инаугурации, появилось несколько десятков указов Дональда Трампа, касающихся внутренней и внешней политики. Например, один из первых касался решения об отправке миллионов нелегальных мигрантов за пределы США. Позже появился указ о поднятии пошлин для стран планеты на 10-35%. Кроме того, Трамп согласился закрыть агентство USAID, которое, среди прочего, помогало Украине справиться с ударами РФ по энергетике и поддерживало здоровье людей с ВИЧ.

Напоминаем, 29 мая западные медиа анонсировали увольнение миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности и рассказали, какой указ Трампа ему не понравился.